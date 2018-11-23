台北》告急！選戰倒數20小時 柯P一早赴果菜市場固樁

2018年11月23日 10:47 中時 吳堂靖

柯文哲停下腳步與抗議民眾溝通。（吳堂靖攝）

選舉倒數不到24小時，選情告急的台北市長候選人柯文哲今趕赴第一果菜及魚市場拜票，全力回防攤商票，漁產公司高層、蔬菜公會理事長均出席陪同，給足柯面子，柯文哲致詞時打出政績牌，更開誠布公說，明天就要投票了，今天來就是希望爭取支持，希望大家讓他有機會完成市場改建！

公有市場改建為柯文哲上任以來重要政見，總計投入227億元進行5大市場改建，但先前因果菜市場改建案，數度與北農隔空交火。如今柯文哲選情告急，柯放低姿態爭取各方支持，今一早7點就趕往市場拜票，現場鞭炮聲四起、攤商送上菜頭、大蒜，氣氛熱烈。

柯文哲致詞說，明天就要投票了，今天特別前來爭取支持，希望大家讓他有機會完成市場改建，他也打出「市場改建牌」，柯說，自己對果菜市場的改建非常關心，改建勢在必行，像是環南市場改建非常順利，市府有成功的經驗， 換別的市長也不會有改建的魄力，「拜託大家支持我 ！連任成功回市府規畫！」

柯文哲也向攤商溫情喊話，他說，現在預算都編好了，唯一的問題是改建時程太長，因此將標案改成最有利標 ，也把改建時程列為最重要的考慮因素。

另也向北農董事釋出善意，他表示，改建過程中，公司或公會的董監事都市府溝通的管道，市場改建已經花了200多億，因此錢可以解決的事都是小事，拜託大家支持了。

另外，掃街過程中有民眾大讚老人共餐政策，但也有攤商當面質疑柯「為何要砍掉敬老金？」柯一改先前迴避態度，特別停下腳步與對方溝通，柯說「你知道北市65歲長者可以免費打肺炎鏈球菌疫苗嗎？」對方回說「那是甚麼？1500元先還來！」場面尷尬，柯離去前還特別交代幕僚說「你跟民眾衛教一下！」

(中時 )