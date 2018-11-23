新竹》競選活動截止前12小時林智堅、12席幸福特攻隊議員地毯式掃街

競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅（中）23日上午在立委柯建銘（右）陪同下作最後地毯式陸戰掃街，左為被網紅票選為最正候選人的南區議員候選人施乃如。（陳育賢攝）

友善列印
中時
競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅23日上午作最後地毯式陸戰掃街，市民熱情響應的大桔大力挺小智的橘子戰車也首度陪同掃街。（陳育賢攝）
競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅23日上午作最後地毯式陸戰掃街，市民熱情響應的大桔大力挺小智的橘子戰車也首度陪同掃街。（陳育賢攝）

競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅23日上午作最後地毯式陸戰掃街，今早在立院總召柯建銘、競總總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏等全員出動陪同下，帶領幸福特攻隊12席議員候選人，展開全天候車隊地毯式掃街，而市民響應的大桔大力橘子戰車也跟著深入每個選區的大街小巷，苦戰力拚市長連任及12市議員全壘打。

林智堅在選前只剩最後12小時拜票的最後衝刺階段，與立委柯建銘等帶領黨籍市議員候選人展開戰鬥車掃，12席候選人包括曾文濤、鄭美娟、曾資程、劉聲正、鄭貴元、李妍慧、賴稟豐、劉康彥、陳建銘、施乃如、林盈徹及陳雪慧分別跟隨至自己選區拜票，力求全員進議會。

林智堅此次是啟動陸軍地毯式作戰，雖然體力負荷相當大，但距投票只剩不到12小時的拜票時間，一刻也不能鬆懈，他坦言，不論再怎麼樣的苦戰，包括自己要再順利連任，12席幸福特攻隊也要全數送進議會。

林智堅表示，車隊掃街是最直接跟市民第1線接觸的方式，因此把握關鍵的最後兩天啟動陸戰模式，他呼籲大家11月24日為了下1代站出來投票，懇請大家集中選票，支持林智堅，議員則支持12位幸福特攻隊候選人，有他們的加入，幸福城市的推動可以更加順暢。

(中時 )

台北》告急！選戰倒數20小時 柯… 高雄》林夕批韓國瑜「直銷騙子」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。