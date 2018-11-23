新竹》競選活動截止前12小時林智堅、12席幸福特攻隊議員地毯式掃街

2018年11月23日 10:49 中時 陳育賢

競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅23日上午作最後地毯式陸戰掃街，市民熱情響應的大桔大力挺小智的橘子戰車也首度陪同掃街。（陳育賢攝）

競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅23日上午作最後地毯式陸戰掃街，市民熱情響應的大桔大力挺小智的橘子戰車也首度陪同掃街。（陳育賢攝）

競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅23日上午作最後地毯式陸戰掃街，今早在立院總召柯建銘、競總總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏等全員出動陪同下，帶領幸福特攻隊12席議員候選人，展開全天候車隊地毯式掃街，而市民響應的大桔大力橘子戰車也跟著深入每個選區的大街小巷，苦戰力拚市長連任及12市議員全壘打。

林智堅在選前只剩最後12小時拜票的最後衝刺階段，與立委柯建銘等帶領黨籍市議員候選人展開戰鬥車掃，12席候選人包括曾文濤、鄭美娟、曾資程、劉聲正、鄭貴元、李妍慧、賴稟豐、劉康彥、陳建銘、施乃如、林盈徹及陳雪慧分別跟隨至自己選區拜票，力求全員進議會。

林智堅此次是啟動陸軍地毯式作戰，雖然體力負荷相當大，但距投票只剩不到12小時的拜票時間，一刻也不能鬆懈，他坦言，不論再怎麼樣的苦戰，包括自己要再順利連任，12席幸福特攻隊也要全數送進議會。

林智堅表示，車隊掃街是最直接跟市民第1線接觸的方式，因此把握關鍵的最後兩天啟動陸戰模式，他呼籲大家11月24日為了下1代站出來投票，懇請大家集中選票，支持林智堅，議員則支持12位幸福特攻隊候選人，有他們的加入，幸福城市的推動可以更加順暢。

(中時 )