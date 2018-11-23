高雄》林夕批韓國瑜「直銷騙子」 韓冰點播《紅豆》止戰

韓冰（右）今化身一日DJ，特別點播《紅豆》，直說「一碼歸一碼」，好歌不應受政治影響。（柯宗緯攝）

友善列印
中時

把握選戰最後一天衝刺，國民黨高雄市長候選人韓國瑜千金韓冰今（23）日早上到電台化身一日DJ，她特別點了經典歌曲《紅豆》「止戰」，起因是作詞人林夕日前跨海批評爸爸韓國瑜是「直銷騙子」，但韓冰直認一碼歸一碼，誇讚林夕大師作品相當優秀、動聽，民主應接受不同聲音，會用淡然態度面對。

韓冰昨與小編團隊到瑞豐夜市掃街，人氣不亞於爸爸。今天則起了個大早，首度上電台充當DJ，心情顯得有些緊張。她透露，爸爸當選後，全家都會搬過來，自己喜歡高雄美食，像是酸菜白肉鍋、白糖粿，「雖然高熱量，但沒很常吃啦」。

她也談到韓國瑜參選以來的心路歷程，起初看到一連串抹黑新聞，想安慰韓總，但他心情淡定，反而自我陶侃「都快不認識我自己了」，反而要身旁的人冷靜，他像在「修煉」，強調這只是選舉過程，EQ非常好，除非是汙衊他的人格才會反擊。

她認為韓流現象意味著民心思變，人民對現況不滿，找到宣洩出口，也從爸爸身上看到希望，但她認為這是很多人努力，才成就的結果，政治人物可以為老百姓做牛做馬或作威作福，要隨時提醒自己不能忘本，就像爸爸說永遠跟基層站在一起，允諾當選後要去果菜市場睡一晚。

她眼中的爸爸是一個勇敢、無私的人，可承受的壓力非一般人，面對這麽多的批評、抹黑都可以應付很好，他不管在家、公司、團體，總是將自己放最後一位，以大家利益為優先，很多事情不是事實，他也不隨意攻擊別人，「像在修煉等級不斷提升，讓我佩服」。

她為了選戰特地休學一個學期，回首半年前爸爸都沒人幫，套用韓總常掛嘴邊的一句話「寒天飲冰水，點滴在心頭」，如今有這番局面，想都沒想過，甚至有點不適應。

不過，她自己對政治沒興趣，自認沒父親的大愛精神，畢業後計畫追隨媽媽腳步考教師證，打算試試看當老師，就是不會在爸爸身邊工作，但願意落腳高雄發展。

節目最後她特別點播《紅豆》，雖然作詞人林夕批評爸爸韓國瑜，但她直說「一碼歸一碼」，民主要接受不同聲音，有支持的人，自然也有反對的，有道理就修正，沒道理聽聽也無妨，藝術歸藝術，不必受到政治牽連。

她也再次預告今晚的造勢晚會定調理性、歡樂、溫馨的嘉年華，不會訴諸悲情及政治口水，歡迎選民晚上到夢時代旁廣場支持韓傯。晚上把舞台留給候選人，自己跟弟弟不會上台。而她也替爸爸這陣子表現打了90分，剩下10分，是心疼他太累休息不夠，希望選後能好好休息一下。

(中時 )

新竹》競選活動截止前12小時林智… 台南》呂秀蓮挺蘇煥智 高思博：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。