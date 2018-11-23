台南》呂秀蓮挺蘇煥智 高思博：反映民進黨失民心

2018年11月23日 10:51 中時 曹婷婷

高思博(右)今天一早在朱立倫(左)陪同下到天壇上香，並發表10點市政宣言，隨後展開掃街。（曹婷婷攝）

選前最後一天，國民黨台南市長候選人高思博今天上午在新北市長朱立倫陪同下到天壇上香祈求當選並立誓，做出10點市政宣言，高思博被問到呂秀蓮昨晚挺蘇煥智是否對己選情有加分？他說，呂、蘇反映了多數選民對於民進黨「看不下去」的心聲，要為國民黨選情加分仍是要靠自己努力。

高思博今天上午由朱立倫陪同到天壇上香，他說，主要是來跟天公伯報告，若他當選，絕對會打造一個清廉有效率的市府，並在神明面前立誓。朱立倫表示，高思博在台灣天壇立誓，就是要認真努力讓台南市民感受嶄新風貌，尤其在民進黨執政25年之後，很多市民希望改變，高思博就是要帶來新的改變與執政。

高思博被問到呂秀蓮挺蘇煥智，他說，呂、蘇兩位都是真性情的人，彼此理念相同而互挺，他們也表達對民進黨的不滿，所有市民都對民進黨看不下去，蘇煥智與呂秀蓮都是民進黨出來的人，感受更深刻，「他們反映了很多市民的心聲」，但要為國民黨選情加分還是要靠自己努力。

高思博、朱立倫天壇上香離去之際，遇到基進黨東區市議員候選人李宗霖高舉看板要求針對南美館人事不適任一案進行簽署，要求高表態，高、朱因趕著要去掃街並未多停留。

(中時 )