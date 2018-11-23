台南》呂秀蓮挺蘇煥智 高思博：反映民進黨失民心

高思博、朱立倫今天一早到天壇上香，並發表10點市政宣言，隨後展開掃街。（曹婷婷攝）

友善列印
中時
曹婷婷
高思博(右)今天一早在朱立倫(左)陪同下到天壇上香，並發表10點市政宣言，隨後展開掃街。（曹婷婷攝）

選前最後一天，國民黨台南市長候選人高思博今天上午在新北市長朱立倫陪同下到天壇上香祈求當選並立誓，做出10點市政宣言，高思博被問到呂秀蓮昨晚挺蘇煥智是否對己選情有加分？他說，呂、蘇反映了多數選民對於民進黨「看不下去」的心聲，要為國民黨選情加分仍是要靠自己努力。

高思博今天上午由朱立倫陪同到天壇上香，他說，主要是來跟天公伯報告，若他當選，絕對會打造一個清廉有效率的市府，並在神明面前立誓。朱立倫表示，高思博在台灣天壇立誓，就是要認真努力讓台南市民感受嶄新風貌，尤其在民進黨執政25年之後，很多市民希望改變，高思博就是要帶來新的改變與執政。

高思博被問到呂秀蓮挺蘇煥智，他說，呂、蘇兩位都是真性情的人，彼此理念相同而互挺，他們也表達對民進黨的不滿，所有市民都對民進黨看不下去，蘇煥智與呂秀蓮都是民進黨出來的人，感受更深刻，「他們反映了很多市民的心聲」，但要為國民黨選情加分還是要靠自己努力。

高思博、朱立倫天壇上香離去之際，遇到基進黨東區市議員候選人李宗霖高舉看板要求針對南美館人事不適任一案進行簽署，要求高表態，高、朱因趕著要去掃街並未多停留。

(中時 )

高雄》林夕批韓國瑜「直銷騙子」… 雲林》雲林縣莿桐鄉代候選人賄選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。