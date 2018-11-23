好市多不見喪屍隊伍 網友酸：便宜個幾千 敢叫黑五

好市多黑色購物節又來了，圖為好市多台南店開店前排隊的人潮。(擷圖自Costco好市多 商品經驗老實說))

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中時電子報
徐秀娥/綜合報導

好市多黑色購物節又來了，還沒衝店的民眾還在觀望，今年還會出現瘋狂喪屍潮嗎？現場優惠品會令人手刀搶購嗎？PTT網友熱議好市多黑五首日狀況，普遍認為今年優惠不及去年盛況，有些網友還酸，「1111電商優惠被淘寶屌打」，「便宜個幾千 敢叫黑五」。

今年好市多人潮不如預期，現場不見喪屍搶購部隊，民眾逛賣場購物顯得較為理性。有購買電視需求的民眾說，今年去年都有到好市多，但覺得今年品項與折扣誠意不足，覺得黑購沒有比較划算，不過，他倒是肯定紐西蘭奇異果是今年CP值最高，原價399特價299元，下殺多達100元。

有網友在PTT八卦版抱怨：「1111電商優惠被淘寶屌打，福袋裝垃圾，週年慶回復原價打八五折。某間的商城手錶五折但是把Gshock原價3***的東西，好意思寫原價六千多 如果沒去比過價就會覺得好爽喔，買下去，幹在台灣消費者就是盤子啦！」

還有網友吐槽黑五，「便宜個幾千 敢叫黑五」、「清庫存？」、「好像比去年還廢」、「幫排隊的人QQ」、「很弱」、「謝謝分享 可以不用去了」。

今年黑五首日適逢選舉前一天，民眾多關注選戰的進展，相對搶購黑五的熱情也因此大減，不滿好市多黑五優惠太少的民眾開酸「廢到笑！」，還呼籲候選人應將此事列入政見管制。

(中時電子報)

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