范丞丞新歌上架 準姊夫李晨比讚

2018年11月23日 11:06 旺報 廖慧娟

透過偶像養成節目《偶像練習生》出道、現在身兼偶像團體NINE PERCENT與樂華七子NEXT成員的范丞丞，11月22日透過微博宣佈推出首支新單曲《Im Here》，截至今天早上11點，已有近400萬轉發，其中包括其姊范冰冰的未婚夫李晨，不僅轉發還配上伸出大拇指的「讚」圖案，幫忙宣傳。

隨後，范丞丞在下方留言：「謝謝晨哥！」兩人互動，十分有趣；網友紛紛表示：「姊夫為小舅子打call了呀！」

《Im Here》22日才在網易雲音樂上線，每首2元人民幣（約新台幣9元），目前已售出17萬60245張。據了解，這首歌的詞大部份是范丞丞親自創作，是他對成長和蛻變的傾訴；這首歌的旋律是以Trap風格為主的嘻哈(Hip-Hop)歌曲，融入了許多R&B和Alternative的元素，為整首歌營造出了更加柔軟舒適的氛圍。以雨點落下的聲音為前奏，隨著吉他旋律漸入，范丞丞極具辨識度的嗓音與流暢的Rap Flow零瑕疵地契合，承載了他的熱愛、態度、信念。

對新作品上架一事，范丞丞透過微博分享心情：「今天是感恩節，我的第一支單曲上線了。這是獻給你們，也是送給我自己的一份感恩節禮物。謝謝你們的陪伴，希望所有的金子都能閃閃發光，希望這是一個好的起點，未來能有我的音樂陪著你們一起經歷人生的每一次成長。I’m Here，我永遠都在這。」

(旺報 )