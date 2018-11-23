新北》競選最後一天 蘇貞昌板橋掃街

2018年11月23日 11:09 中時 王揚傑

蘇貞昌上午在板橋區掃街拜票。（王揚傑攝）

選戰進入最後一天，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（23）日上午在板橋區掃街拜票，蘇貞昌表示，依照行程的安排，最後是板橋和三重，溪南溪北人口最聚集的地區，要用最多時間，在最後的關鍵時刻來請大家支持，同時晚上也是在板橋和在三重，歡迎市民朋友一起來指教。

新北選情緊繃，媒體問蘇貞昌會不會緊張？蘇貞昌說，不會緊張，但是他很誠意，很努力，把握每一分每一秒，希望爭取到每一票，新北確實選情緊繃，再加上新北人口400萬，是台灣最大的直轄市，過去淪為後段班，現在新北市民希望改變，所以他要更努力，讓新北市民期待改變，就在明天實現。

有香港的媒體也關心新北市的選情，問蘇貞昌有什麼話想對從香港回到新北投票的選民說，蘇貞昌表示，看到香港的居民爭取民主，非常不簡單，也給香港居民加油，同時，來台灣就可以看到，台灣也不是一開始就這麼自由民主，是經過我們好幾代人的努力，為自由民主正義努力，所以希望所有的人都珍惜手上的一票，出來投票，決定你所居住城市未來的4年。

對於昨晚蘇貞昌表示侯友宜不可能超越朱立倫，蘇今重提，從過去就可以證明，侯友宜不但是沒有辦法超越，甚至在六都也就只有新北不敢辯論，實在可惜。

(中時 )