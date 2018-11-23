永續經營萬里蟹 漁二代返鄉捕蟹去

2018年11月23日 11:04 中時電子報 綜合報導

「爸爸捕魚去，為什麼還不回家」是許多漁民第二代的心聲，捕蟹第二代吳啟帆原本覺得討海沒前途、收入不好，且常常一出海就是好幾天，因此寧願到大都市打拚，也不願接手家族事業，但看著「萬里蟹」品牌成功打開萬里螃蟹的知名度，螃蟹不再是賣不出去的漁獲，決心「啟帆」跟著爸爸出海捕蟹去，把家族產業發揚光大。

漁二代吳啟帆。(圖片來源：新北市漁業處提供)

萬里蟹品牌成功行銷，漁二代返鄉投入捕蟹行列

「萬里蟹」品牌結合週邊遊憩資源，行銷在地美食與漁港人文風情，創造野柳、龜吼及富基漁港週邊龐大商機，產值從2億大幅躍升到15億，讓沒落漁村重振雄風。吳啟帆是中華漁業漁船協會理事長吳兩成之子，今年30歲的他投入捕萬里蟹僅3年，是許多船員口中肯學、肯做的拼命三郎。

吳啟帆回憶，父親只要出海就是一兩個禮拜，常常捕了一大堆肥美螃蟹回來，卻因為量多價跌滯銷，「一斤賣不到100元，工錢都不夠」，而且活蟹不能久放，賣不掉就只能認賠，心中覺得父親太辛苦，自己長大後不想也當討海人。直到新北市政府創立「萬里蟹」品牌，不僅幫在地漁民開發多元銷售管道，不用擔心捕了滿滿一船的螃蟹會賣不出去，穩定的價格能讓漁民生活變好，也讓他看到了捕蟹行業的新希望，於是在外地工作收入不多的他，向父親提議想加入捕蟹的行列，父親一開始什麼也沒說，只要他就去試試看。

捕蟹的籠具。(圖片來源：新北市漁業處提供)

永續經營捕蟹行業，讓在地品牌持續發光發熱

103年成為討海人的吳啟帆，剛開始上船時什麼都不會，從研判儀器、尋找漁場、觀察潮水、下錨下鏢、到航船技巧掌控等等，即使父親再怎麼詳細的解說，他還是不懂，但是為了不讓別人覺得他是在外面混不下去才回來接手家業，他認真的一步一步學習，不會的就多做幾次，一年多後終於獲得父親與其他船員的肯定，也越做越有心得！現在他已經是許多船員口中「骨力的少年頭家」，收入更是比過去多了一倍以上，吳啟帆笑說「爸爸可能也沒想到我會做到現在」。

使用籠具捕蟹實況。(圖片來源：新北市漁業處提供)

至於捕蟹行業的未來，吳啟帆說，他們捕蟹不會趕盡殺絕，不管是太小或是抱卵母蟹，一律都會放回大海，而且採用捕蟹籠這種不傷害環境的捕捉方式，是讓這個行業可以永續發展的方法。另外，他覺得現在願意返鄉從事漁業的青年仍然不夠多，主要還是叔叔伯伯們在做，但是他也觀察到，在產官學共同努力下，捕蟹是能永續經營的行業，因此，他想鼓勵願意返鄉的漁二代及青年一起投入這個產業，讓這個在地品牌能持續發光發熱！

(中時電子報)