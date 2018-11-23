台中》林佳龍打政績牌催票 蔡其昌籲防止奧步

2018年11月23日 11:13 中時 盧金足

台中市長林佳龍23日舉行記者會，以政績向市民催票。（盧金足攝）

台中市長林佳龍競選總部主委、立法院副院長蔡其昌（右）呼籲，守護民主防止奧步，不希望有不理性感情或激昂傷害台灣民主。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）23日與競選總部主委、立法院副院長蔡其昌（右二）、林佳龍競總副主委黃國書（左二） 、競總發言人陳世凱（右）、江肇國（左）一起舉行記者會，林佳龍表示「五位在一起雖然比不上五月天，但我們有一樣的熱情！」（盧金足攝）

選前最後一天，台中市長林佳龍23日一早在競選總部舉行記者會，向市民報告兌現的政績，打政績牌催票，林佳龍表示，希望選舉帶來進步討論，不是指責否定人選，最後一天有各種變數，「我們唯一的牌就是政績牌」，呼籲市民踴躍投票，再給他四年打造光榮台中；林佳龍競選總部主委蔡其昌期盼市民守護民主防止奧步，號召外地市民返鄉投票，政績才是王道，以選票肯定認真的市長。

林佳龍連續多日掃街衝刺，倒數不到廿小時的投票時間，與蔡其昌、林佳龍競總副主委黃國書、競總發言人陳世凱、江肇國與林尚賢一起舉行記者會，林佳龍說，在選前開記者會，向市民報告，市民的這一次選擇將決定這城市未來，選舉本質是選賢與能，現任市長執政成績做為選擇唯一的依據。

他說，這四年來很多人都感受台中不一樣有了光榮感，台中的改變已經出現，台中進步在眼前，除了爭取連任來延續進步的價值，還有包括努力認真的價值，說到做到的價值，正面選舉的價值，他也對在座的五人穿著競選服裝呈現團結的光榮台中隊，他以台中為榮，還表示「五位在一起雖然比不上五月天，但我們有一樣的熱情！」

林佳龍說，這次選舉肯定影響政治人物未來的作為，四年投票一次，如果四年的努力，被不實批評抹黑翻轉，將鼓勵投機取巧的人，一步一腳印待人處事是基本道理，他也對記者會一張印滿政績的看板表示「政績多到寫不下」，強調這一票肯定努力價值，政治人物就會全心全力認真做事。

「堅持正面選舉，四年來政績密密麻麻，選前最後的文宣，沒有告急搶救！」林佳龍指出，選舉難免有激情攻防，選舉理念是對肯定做事的人，說到做到的人肯定政績，太多講都講不完，台中市人口四年突破兩百八十萬人的宜居城市，不只人口紅利增加呈現城市希望，也打下五十年、一百年發展基礎。

林佳龍向市民喊話，奠基還需四年，再給我們四年給這一座心愛的城市，打造成令我們驕傲城市，他會將一生所有具備學識、經驗與體力，找所有最好人才投入打造偉大的台中，政績不是黨派之見，期待市民選擇可以挺認真做事的人，挺團結台中的人。

他也指對手盧秀燕不參加簽署公民團體發起的「平安夜連署書」，他希望對這座城市承諾，確保選舉和平順利落幕，公民團體發起的和平落幕連署，拜托對手也能來連署，不要讓選舉有任何可能風暴，選後彼此祝福，仍能攜手合作，不論黨派族群和任何背景，都和這座城市一起努力，呼籲市民出來投票用您一票，肯定努力價值。

擔任台中市長林佳龍競選總部主委、立法院副院長蔡其昌表示，這場選戰是汗水和口水戰爭，這場選戰扎扎實實四年檢驗林佳龍為這城市努力與貢獻，台中市民不想要口水選戰，不想要做不的到芭樂票欺騙台中市民，相信這城充滿智慧，對政治人物要求高。

蔡其昌呼籲，支持台中市民守護民主防止奧步，不希望有不理性感情或激昂而傷害台灣民主的任何奧步，以政績催票，光榮台中，號召外地市民返鄉投票，政績才是王道，以政績來催票持續打造光榮台中。

針對林佳龍指盧秀燕不簽署43個民間團體要求6都縣市長候選人簽署「平安夜連署書」，盧秀燕回應表示，參加選舉以來，選舉期間有任何團體的承諾書，她都不會簽署，為公平起見，不能只簽這個團體，不簽其他團體，一切是基於公平原則。

(中時 )