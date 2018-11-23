男法警性侵女法警還拍照 判囚3年定讞

2018年11月23日 11:14 中時 林偉信

已婚的袁姓男子去年擔任花蓮地檢署法警時，因不滿女法警不願繼續與他發展不倫關係，他竟趁與她值夜班的機會，竟扯破她的制服性侵還用手機拍下過程，最高法院維持歷審判決，考量他犯後坦承犯行，並與被害人達成和解獲得原諒，將他判囚3年定讞。

2000年開始擔任法警的袁男，已婚並育有子女，2014年6月間他與一名女法警交往發生婚外情，並經常一起值班時發生性行為，她因考量雙方各自有家庭且不願再繼續不倫戀情，於是在2015年底向袁男提出分手，但分手後她對袁男還是有感情，仍會有性行為。

去年7月21日晚上，袁男趁著與女法警共值夜班時，喝酒後大吵大鬧，逼問她為何要將婚外情上報，他要自殺，她安撫袁男的情緒後，他竟想要撫摸她遭拒，袁男氣得露出生殖器，跑到法警室外的玻璃嗆聲要檢察官來辦他，然後隨地溺尿。

袁男還拉扯女法警的衣服、潑水，並且對她性侵，他脫序大鬧花蓮地檢署法警室長達7小時，隔天上午7點才自行離去，被害女法警哭著向法警長報告遭性侵，檢方偵辦後將袁男起訴，公懲會也將他判處免職確定。

刑事究責部分，歷審認定袁男身為法警，不但值勤飲酒還在辦公處所以暴力手段性侵，考量他坦承犯行並與女被害人達成和解，將他判刑3年，袁男提上訴稱入監服刑，將讓妻子及未成年子女生活陷入窘境，求法官輕判給予緩刑，但遭最高法院駁回定讞。

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(中時 )