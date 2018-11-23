高雄》選前一天路竹岡山掃街 賴清德陪同力挺：陳其邁是暖男

2018年11月23日 11:12 中時 林雅惠

選前一天，行政院長賴清德23日南下高雄路竹、岡山替陳其邁輔選，賴清德懇請鄉親一定要支持陳其邁，他表示，為了推動高雄市經濟的發展，其邁申請橋頭科學園區，行政院已經核准開發，另外交通建設方面，高雄捷運紅線，由岡山到路竹行政院也已經核定，未來高雄的捷運紅線會跟台南市的捷運紅線串連，把南部科技走廊串聯在一起。

賴清德強調，為了平衡高雄的發展，串連高雄跟台南發展，國道10號跟台86縣，行政院會加速來推動，至於其邁發展高雄經濟其他重要的政策，包括傳統產業升級4.0，智慧城市帶動產業發展，綠能產業循環經濟及地方創生、藝文及運動新經濟，及大高雄車站計畫發展總部經濟，提升空港高雄的海陸空港，這些都跟行政院的政策相符合，請大家支持陳其邁，讓他和陳其邁有機會一起拚高雄的經濟。

對於媒體問陳其邁面臨威力強大的「韓流」怎麼看待？賴清德說，陳其邁是暖男，他內心的愛可以帶大家度過韓流，沒有問題。

明天就是投票日，陳其邁說，把握每分每秒，一定要爭取勝選，讓高雄更好，高雄在這幾年不管城市轉型，高雄正在進步當中，這次看到很多選舉抹黑或是假消息假新聞，民主受到很深的挑戰，呼籲高雄市民能夠守護民主，讓民主更鞏固，因此希望選民能夠冷靜投下決定性的一票。

(中時 )