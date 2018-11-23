NBA》裁判又被打臉！灰熊靠黑哨站上西區龍頭

2018年11月23日 11:10 中時電子報 黃及人

The no call on the final play in tonight’s Spurs-Grizzlies game. Bad bad no call. @poundingtherock pic.twitter.com/x1KeDzCJKv — Walker (@WalkerBaileySES) 2018年11月22日

原來灰熊能夠站上西區龍頭位置，都因裁判大人的「黑哨」！聯盟23日公布灰熊與馬刺比賽最後兩分鐘裁判報告，坦承馬刺前鋒艾卓吉最後0.5秒的三分球出手，確實遭到灰熊中鋒馬克蓋索打手犯規，等同承認裁判「做掉」了馬刺。

因為當時馬刺僅以103比104落後，馬克蓋索都已經整個人撞翻艾卓吉，可是站在旁邊不到兩公尺距離的裁判，就是偏偏不肯響哨，如今聯盟承認誤判，等同宣布裁判再次遭到打臉，卻已沒法改變這場比賽結果，馬刺只能自認倒楣。

可是灰熊就靠這1勝，搶下近日的5連勝，戰績也來到12勝5敗的西區第1位置，假如裁判能夠「正常」吹判艾卓吉3罰機會，馬刺贏面很大，畢竟艾卓吉只要罰進兩球以上，就以僅剩0.5秒來看，灰熊幾乎沒時間執行最後一擊。

有趣的是，包含迪羅薩、蓋伊、保羅蓋索等馬刺球員，賽後都對那個判決公開表達不滿情緒，根據聯盟規定都可處以罰款，但現在出錯的是裁判，就連聯盟也承認沒有吹判罰球是錯的，聯盟該用怎樣的立場去處罰那些馬刺球員呢？

聯盟公布最後兩分鐘裁判報告的意義也再次受到質疑，因為聯盟一再公布這些影響比賽結果的錯誤判決，只會讓外界感覺NBA裁判水準日漸下滑，更沒法還給吃虧球隊任何公道，或許NBA認為已經夠丟臉了，就沒差別了嗎？

(中時電子報)