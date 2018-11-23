高雄》返鄉車票賣光 網路發起共乘回高投韓國瑜

國民黨青年黨代表李明璇（中）23日出面呼籲，買不到車票的北漂族，還是可以透過網路社群利用共乘方式返鄉投票，一起支持國民黨市長候選人韓國瑜。（張立勳攝）

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高雄選情激烈，不少北漂青年在網路發起共乘，一起回高雄投票，國民黨青年黨代表李明璇23日出面呼籲，買不到車票的北漂族，還是可以透過網路社群利用共乘方式返鄉投票，一起支持國民黨市長候選人韓國瑜。

「韓流」效應外溢，讓今年高雄選情熱度不斷升高，今天下班後和明天中午前的高鐵、台鐵車票，幾乎都買不到，據了解，有2、300位網友在不同的非官方韓國瑜粉絲團發起收費共乘，一起回高雄投票。

李明璇表示，愈接近投開票日，韓國瑜的氣勢愈來愈高，激起北漂族回高雄投票的動力，事實上，在上月高鐵開放訂票時，車票幾乎就被搶光，甚至提早好幾天回高雄，就為了參加選前之夜造勢，南部有企業家包車，約1000個位子也都被預訂一空。

她還指出，雙北市有2、30名非高雄人，為支持韓國瑜，打算早上投完票，帶著韓國瑜勝選的期待，開車載高雄人到高雄投票。

北漂族劉先生說，很殘愧30幾歲了沒有投過票，一路以來因為藍綠惡鬥讓他厭惡政治，不過這次，韓國瑜打中他的內心，沒有人是局外人，漠視高雄太久了，所以明天一定會回高雄投票，沒有車票就自行開車。

力挺韓國瑜的民眾邱政偉說，他雖然不是高雄人，因為曾在左營當兵，對高雄有一份情感，看到車票都賣完了，明天一早投完票就開車載高雄人南下，多拉一票是一票，盡一份心力改變高雄。

(中時 )

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