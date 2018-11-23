桃園》選前之夜沒有政壇大咖 鄭文燦：市民才是頭家

鄭文燦公布催票的3種方式。（甘嘉雯攝）

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鄭文燦說，臉書或line大頭可以換上特效框。（甘嘉雯攝）
鄭文燦拿平板示範如何傳line群組或換特效框催票。（甘嘉雯攝）
鄭文燦call out給國小同學催票。（甘嘉雯攝）

選前倒數黃金時刻，桃園市長候選人鄭文燦23日舉行「3個方法，幫鄭文燦催票」記者會，他請市民朋友一人一通電話給親朋友好催票，再傳10個群組、發100個Line替文燦拉票，也歡迎大家把臉書或者是Line大頭貼換上「桃園正好特效框」；另外，選前之夜晚會沒有邀請政壇大咖，因為市民才是頭家。

「燦哥要繼續喔」，鄭文燦說，4年前市民朋友用選票改變了桃園，4年後他希望投給鄭文燦的選票會更有價值，再讓桃園轉大人，「投票率高低還是很關鍵！」

鄭文燦並且示範Call Out給國小同學徐玉麗親自催票，希望1人1通電話、傳10個群組、發100個Line把票催出來，更把支持鄭文燦的熱情串起來！而除了透過社群網路，鄭文燦23日一整天也安排了蘆竹、中壢車隊掃街、南、北桃園徒步拜票，晚上在南、北兩競選總部都有選前之夜晚會。

新北市長朱立倫指這次選舉是「人民與民進黨的選舉」，鄭文燦表示，這是口水，今天有雨水也有口水，但選後都會過去，另外，他也希望這次能有更多綠營議員當選，讓桃園隊變強，他也勉勵爭取連任的市議員邱素芬及市議員候選人黃永鎮加油。

每位議員都很拚命、認真，希望選舉可以開出好成績，今天最後衝刺，大家一起努力。

「這也證明我持續設立親子館的政策是對的」，鄭文燦說，南、北兩個競選總部分別打造成親子館、「圓五曲」，都頗受市民歡迎，也有不少人爭取保留，鄭文燦說，會跟地主協調，希望讓大家使用更久。

(中時 )

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