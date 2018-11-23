影》華裔青年遇害 土著殺人有先例 政府不敢管

2018年11月23日 11:17 中時電子報 吳映璠

27歲美籍華裔傳教士周約翰（John Allen Chau，譯音）日前登上印度安達曼群島的北森蒂納爾島後，遭當地原住民森蒂納爾人（Sentinelese）亂箭射死，事發後引發國際媒體廣泛報導。不過森蒂納爾人射殺外地人已有前例，就連印度政府派遣直升機勘察也成「眾矢之的」，政府因此將小島列為保護區，今後任何人不得擅闖。

九零年代印度居民與森蒂納爾人接觸的歷史影像。

青年傳教士遭與世隔絕森蒂納爾人殺害，受媒體廣泛報導。

據法新社報導，2004年印尼大海嘯過後，印度海防署派遣直升機飛越北森蒂納爾島（North SentinelIsland）勘查地形，不料卻遭島上原住民射箭攻擊，自此官方便遵循「監督但不干預」（eyes on, hands off）政策，宣布不再與森蒂納爾人有近距離接觸，政府關心島上狀況時也只敢從「安全距離」觀察。

美國有線電視新聞網（CNN）引述自國際存活人權團體（Survival International）的馬佐爾（Jonathan Mazower），指出原始部落原住民對外敵意強烈，多半與大屠殺、暴力事件、疾病、傳染病等部落集體記憶有關，這些因素都讓部落土著不願與外界有所接觸。他指出，土著如果感染到流行病毒，常因體內沒有相應的免疫機制而受害嚴重。

不過據紐約時報（The New York Times）報導，森蒂納爾人最早與外界接觸可追溯至19世紀末，當時英國海軍軍官波曼（Maurice Vidal Portman）領導的團隊擄走數名島上居民，監禁並觀察他們的行為，不過也放任成年土著生病死去，他之後遣送土著孩童回去部落，並宣布實驗失敗，稱對土著束手無策，「不管怎麼做都只會增加他們對外來者的敵意及害怕。」

森蒂納爾人與外界接觸的現代紀錄可回溯到六零年代至九零年代，曾有紀錄顯示1991年部分人類學家站在「水深及腰」的海水中，將椰子當作禮物送給態度較為和善的原住民，當時那位原住民臉上掛著笑容。不過隨著森蒂納爾人的敵意增強，這類「禮物考察」便宣告終止。

印度官方預估，森蒂納爾人僅剩50-100人左右，不過從遠處拍到的照片顯示，實際人數可能只剩15人。為保護原始部落，現在印度政府嚴格監控外人進入，安達曼群島及尼科巴群島（Nicobar）的管制尤其嚴格。

(中時電子報)