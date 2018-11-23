影》高嘉瑜13年前稚嫩片曝光　網秒戀：細腰美腿都沒變

38歲的高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

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台北市議員高嘉瑜，因日前在台北市長候選人姚文智的造勢大會背後，作出多變俏皮表情萌樣，人氣爆表，有網友找出她13年前25歲時受訪的模樣，讓許多人直呼「簡直凍齡、跟現在沒有兩樣，戀愛了」。

25歲時的高嘉瑜。（圖／播攝自youtube)
25歲時的高嘉瑜。（圖／播攝自youtube)

1980年出生的高嘉瑜，當年就讀台大時，代表民進黨參選國大代表，以24歲成為史上最年輕國代，隔年《華視新聞雜誌》找上她做專訪，這段陳年畫面被網友上傳YouTube，成為熱搜話題。

高嘉瑜在這次訪問中，水汪汪大眼與鵝蛋臉，跟現在幾乎沒有差異，仍保有稚嫩可愛的模樣，在鏡頭前侃侃而談自己當台大學生會長時所做的改革，並且希望能為更多人服務。

網友還發現，高嘉瑜的娃娃音13年來都沒有改變，儘管她在訪問中穿著襯衫牛仔褲，仍不難看出細腰與長腿，身材超好，而且13年之後依然維持玲瓏有緻好身材。

高嘉瑜25歲接受電視台訪問時的稚嫰模樣。（取自YOUTUBE）

這段影片被挖出來之後，網友瘋狂留言「也太正了吧」、「這腰身，除了滿分，我不知道該說啥了」、「還是那麼正，都沒變」、「現在比較氣質美」、「重點是，他那時候還是素顏ㄟ」、「重點是有了美貌，同時還有智慧，甚至既努力又親和，只能說超過100分」。

(中時 )

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