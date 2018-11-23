桃園》抹黑文宣控擋建設 陳學聖斥奧步抹黑：鄭才是零建設

2018年11月23日 11:39 中時 蔡依珍

抹黑文宣控擋建設，陳學聖斥奧步抹黑，批鄭才是零建設。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市長候選人陳學聖不畏低溫和雨勢，穿上雨衣登上吉普車，沿街向民眾揮手。（蔡依珍攝）

選舉倒數黃金24小時，桃園市長候選人陳學聖不畏風雨和低溫，一早從北區競總出發，展開車隊掃街，他也重砲痛批選前最擔心的「選舉奧步」果真應驗，怒斥民進黨部的夾報文宣完全是移花接木、不實抹黑，「我深感不齒！」呼籲市民朋友用選票讓只會政治算計抹黑的民進黨下台。

陳學聖說，選前最後一天，回防到2個主戰區，13區票源最多的桃園和中壢區，一早從北區競選總部出發，沿街經過同黨7名爭取連任的市議員李曉鐘、林政賢、陳美梅、蘇家明、黃婉如、萬美玲和詹江村的競選總部合體造勢、互相拉抬，最後返回北區競總，等待前總統馬英九第12度「合體」，再往南區競總出發，沿途在內壢、中壢等車隊掃街，晚間6點選前之夜舉辦「勝選之夜」。

「天助人助者！」陳學聖感謝道，過去我們一直沒有放棄自己，最後關鍵衝刺時間別人也沒有放棄我們，晚會時，黨內重要歷任主席，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、郝龍斌、洪秀柱等人，都來最後站台，就是希望能夠推薦選民做出最正確的抉擇，他相信只要把票投出來、把投票率衝高，最後一定會逆轉、獲得最後勝利。

選前最後兩天都碰上連日來最低溫和綿綿細雨，陳學聖也有一套保暖哲學，除了暖暖包和薑茶暖身，必備的帽子、外套和雨衣，更戴著米奇的放大版「2號」手套，宣傳兼保暖，一舉兩得。

面對民進黨桃園市黨部在選前最後一天全面夾報，以正反兩面的文宣「擋桃園，擋建設，叫我第一名」諷刺桃園軌道建設、鐵路地下化和捷運工程都是陳在立院唱反調，陳學聖也重砲痛批全部都是惡意抹黑的不實文宣，這樣的夾報只是凸顯鄭文燦對執政感到心虛、無法隱藏執政4年的無能。

陳學聖表示，民進黨政府從中央到地方完全愧對台灣鄉親，前瞻計畫的8800億預算也是充滿政策算計，以包裹式的方法將所有預算一併送出強行通過，是對民主政治一大羞辱。文宣完全都是不實的抹黑，鄭文燦不敢面對，反而找民進黨桃園市黨部出來，自己躲在背後做幕後藏鏡人，對於這樣的行為深感不齒。

陳學聖強調，抹黑文宣裡所有數據都是移花接木，和真實有非常大的差異。如果沒有在中壢認真服務，2016年如此艱困的選戰，還能夠擊敗對手勝選，表示中壢鄉親對於他爭取來的經費和建設是大有所感，反倒是鄭文燦的黑函攻擊，凸顯自己沒辦法拿出大建設來面對民眾，包括鐵路地下化、機場捷運、捷運綠線、捷運棕線、航空城都是零進度，還有數不清的假開工、機車族更因元化地下道的封閉權益受損，呼籲市民朋友用選票讓只會政治算計抹黑的民進黨下台。

(中時 )