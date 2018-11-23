基隆》投票日前遭控賄選！謝立功痛批「民進黨奧步」

謝立功今按照原定行程，偕同夫人在基隆市區掃街拜票。（李怡萱攝）

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基隆市民進黨議員候選人、同時也是基隆市長林右昌前祕書張顥瀚、民進黨基市議員候選人鄭文婷前往基隆地檢署按鈴申告。（李怡萱攝）

選戰倒數時刻，國民黨基隆市長候選人謝立功遭控賄選，今（23）日上午10時，基隆市民進黨議員候選人、同時也是基隆市長林右昌前祕書張顥瀚、民進黨基市議員候選人鄭文婷前往基隆地檢署按鈴申告，指謝發送千元折價券涉嫌賄選。對此，謝立功不以為然，「民進黨果然出奧步！」，綠營對手林右昌則表示「沒有評論」。

「好好面對可能涉及的違法行為」，張顥瀚認為，謝立功的文宣小冊有3種版本，從完全沒有任何遮掩的顯示折價券內容，可以充分顯示謝立功陣營清楚知道自己發送的折價券已經涉嫌賄選，但他卻沒有將這樣涉嫌違法的文宣收回，反而持續發送。希望他從現在開始，承擔應承擔的責任。

鄭文婷表示，謝立功一直標榜自己的高道德標準，且號稱具有台大法學博士學位，又貴為海洋大學海洋法政學士學位教授，對於相關法規應該相當熟悉，她質疑「謝怎會不知道折價券不能超過30元？」

「不出所料，民進黨果然出奧步！」謝立功表示，先前曾請教律師，賄選構成的關鍵與否在於是否有對價關係，這本小冊完全沒有指定要把票投給誰，民進黨的「奧步」應該要適可而止，希望所有選民要認清事實。

媒體詢問是否要反擊？謝立功說，口頭聲明已經說的非常清楚，是否構成賄選，要件必須非常清楚，「請不要故意為了博版面，而擾亂試聽！」

另外，而身為張顥瀚的前上司、同時也是民進黨基隆市長候選人的林右昌，則在出發車隊掃街前受訪回應「我想我們就努力自己的，至於謝立功的部分，我想他的這個行為，我們沒有任何一個評論，好，謝謝！」

(中時 )

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