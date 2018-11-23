北京也淪陷！陸官方：非洲豬瘟延燒20省撲殺60萬隻豬

2018年11月23日 11:37 旺報 賴志昶

大陸農業農村部新聞辦公室23日指出，北京市房山區排查出非洲豬瘟疫情。據官方數據，目前全大陸截至22日，共有20個省份47個市（區、盟）發生73起家豬疫情、1起野豬疫情，累計撲殺生豬60萬頭。

農業農村部指出，23日9時接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與確診，北京市房山區青龍湖鎮、琉璃河鎮各一個養殖場排查出非洲豬瘟疫情。截至目前，青龍湖鎮某養殖場存欄生豬1325頭，死亡49頭；琉璃河鎮養殖場存欄生豬429頭，死亡37頭。

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。農業農村部強調，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處；同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區；目前，上述措施均已落實。

另外，農業農村部23日上午舉行記者會，介紹非洲豬瘟防控工作有關情形。農業農村部畜牧獸醫局副局長馮忠武先生指出，。自8月初大陸首次發現非洲豬瘟以來，截至11月22日，全國有20個省份47個市（區、盟）發生73起家豬疫情、1起野豬疫情，累計撲殺生豬60萬頭；已有7個省的24個疫區按規定解除封鎖，其中，河南和江蘇省的疫區全部解除封鎖。

(旺報 )