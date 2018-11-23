金門》金城市場各路人馬會師掃街 鄉親激情吶喊

2018年11月23日 11:52 中時 李金生

楊鎮浯帶領車隊深入金寧鄉聚落拜票。（李金生攝）

楊鎮浯帶領車隊掃街拜票，要為鄉親拚4年。（李金生攝）

選戰進入倒數計時，金門「兵家必爭之地」金城鎮重兵壓境，各路人馬湧進東門菜市場。（李金生攝）

陳福海縣長與鄉親開心閒話家常，感謝加油打氣。（李金生攝）

陳福海與金城鎮長候選人許燕輝相互加油打氣。（李金生攝）

陳福海與各路人馬相互加油打氣。（李金生攝）

選將蜂擁進入東門菜市場，沿路熱鬧滾滾。（李金生攝）

蔡姓旅台鄉親抗議陳福海砍樹，陳福海團隊則高喊：「陳福海當選！」（李金生攝）

蔡姓民眾情緒十分激動，隨扈和縣工策會總幹事王中聖（中）等人及時勸阻。（李金生攝）

選戰進入倒數計時，金門「兵家必爭之地」金城鎮重兵壓境，各路人馬湧進東門菜市場，蜂擁人潮擠得水泄不通，「凍蒜」聲此起彼落，鄉親激情吶喊，開心表示「有夠熱鬧！」

一早，陳福海縣長帶領競選團隊揮師從北堤路挺進東門菜市場，在模範街、貞節牌坊和觀音亭一帶掃街拜票，沿途與支持者高呼：「當選！」，還有旅台鄉親表示專程回來投票，希望他再為金門拚4年，一路人氣沸騰！

包括縣議員候選人董森堡、郭金堡、莊旭英、楊松發、楊霈璿和金城鎮長候選人許燕輝、歐陽彥木等人也帶領團隊深入市場拜票，大家相互加油打氣，讓選民看了也歡喜。

陳福海在拜票途中，發生一段小插曲，老家在安岐的蔡姓旅台鄉親不滿縣府以拓寬環島北路為由，砍掉兩旁的老樹，又未及時補種，導致風沙滾滾，影響用路人的健康和安全，欲向陳福海當面抗議，因情緒激動遭隨扈和縣工策會總幹事王中聖等人架開，金城分局副分局長許國政隨後也帶領大批員警趕到，虛驚一場。

國民黨縣長候選人楊鎮浯今早則帶領車隊在金城鎮郊區掃街拜票，沿途支持者歡呼加油，下午他將與團隊徒步在城區拜票，期待在大本營金城鎮開高票，贏得最後勝利。

(中時 )