台中》台中南屯區2位主任監察員被舉發非現職公務員 中市選委會火速換人

2018年11月23日 11:56 中時 陳世宗

前民政局長王秋冬指出，22日下午他接獲公務人員投訴，指南屯區763及822兩個投開票所，主任監察員並非是公務人員。（陳世宗攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部23日舉行記者會，抨擊台中選委會任用資格不符的主任監察員，經舉發後才換人。競總主委江啟臣說，他要求中選會明天選舉前，清查全國所投開票所的選監人員，並將資料公諸社會檢驗是否合乎規定，以免造成選舉無效，並發函中選委應立即辦理。

台中市選舉委員會總幹事盧政遠說，經查這2位主任監察員，其中1位現職兼職老師，已退休，擔任過選務人員，有選務經驗；另1位由台中特教學校推薦。台中選委會接獲民眾反映後，立即請南屯選務中心確認這2位人員身分，經確認後，立即更換現職公教人員接任，並完成選務人員名冊更換異動通報程序，不會影響投開票作業。

盧秀燕競選總部今天舉行記者會，主委江啟臣說，明天要投開票，但選務工作一再出錯，人民會有信心嗎？台中市發生選務人員有冒牌貨，兩個主任監察員任用條件不符的社會人士擔任，經舉發後才換人；依法主任委員及主任監察員必須是公務人員，台中市選委會是否應全面總體檢，台中市有1601個投開票所，不容忽視，合理懷疑行政不中立及選舉奧步。

前民政局長王秋冬指出，22日下午他接獲公務人員投訴，指南屯區763及822兩個投開票所，主任監察員並非是公務人員；經他追查台中市選委會才回覆說已更換完畢；因公務人員及社會人士擔任主任監察員是不同的，要求市選委會逐一清查投開票所的主委及主任監察員是否為公務人員！

立委江啟臣提出兩大訴求，1中選會及地方選委會應立即公布所有選監人員名冊！台中市發生資格不符是上面授意或有苦難言之處？台中市選委會主委黃景茂應說清楚為何用冒牌貨！要求今天清查全國的選務人員，維護選舉公平公正公開。2台中市選委會違反選罷法第58、59條，應嚴懲失職人員！還給市民一個公平、公正、公開的選舉環境。

盧政遠指出，有民眾反映南屯區公所原擬派任投開票所主任監察員是退休公教人員，而非現職公教人員，台中市選舉委員會獲報後，立即通知南屯選務中心再確認相關人員資格，已更換為現職公教人員擔任，並同時完成選務人員名冊更換異動通報程序，相關程序均已完備，不會影響11月24日投開票作業。

(中時 )