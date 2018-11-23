王識賢「不得關說」紮實一掌搧破女演員嘴皮

2018年11月23日 11:46 中時 李承陽

王識賢(左)跟導演廖士涵合作愉快。(mm2滿滿額娛樂提供)

由廖士涵執導，王識賢、《分貝人生》男主角陳澤耀、新生代演員許安植以及新馬新演員原騰共同擔綱演出的電影《樂園》，已於日前殺青，22日晚間舉辦殺青宴，王識賢坦承有一場賞許安植巴掌的戲，力道真不小，不小心把對方打到嘴破流血，連廖士涵都說那掌有「響」，相當寫實。

有趣的是，許安植的父親透過關係，輾轉請王識賢多多關照女兒，王識賢收到通知後笑說：「來不及了！昨天才打了一巴掌，有些事能關說有些事不能關說。」更爆笑的是許安植被打完巴掌後，廖士涵跑來給她摸臉頰「秀秀」，但可能是因為導演看鏡頭是相反位，一整個憐惜錯邊。

許安植此次在片中飾演王識賢的叛逆女兒，未婚懷孕又老是頂嘴，已有兩個女兒的王識賢，流露父愛本色演出，聊到父女情，他以「女兒漸長，已不共浴」形容，至於愛女的交友情形及性行為話題，他則說：「很久以前就在醞釀了，很難想像怎麼預防，上車之前先講好，我不方便講的部分請媽媽開示。」

王識賢補充：「女兒跟朋友出去，我出錢沒關係，看電影跟演唱會都可以，我坐她們後一排。」還說希望女兒去哪、跟誰出去最好讓他知道一下，「如果發生什麼事我能處理，老爸認識的人很多。」電影《樂園》預計2019年下半年在台上映。

(中時 )