爸爸早逝！女兒扮新郎 完成媽媽遲到40年的婚紗夢

2018年11月23日 11:45 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

大陸湖北一名女子羅小琴，7歲時父親就因肝癌過世，為了完成媽媽沒有拍婚紗照的遺憾，她先騙媽媽一起拍生活照，中途再拿出婚紗讓媽媽穿，自己則穿起男性西裝，代替父親與母親拍婚紗照，當羅小琴舉起手中花束時，媽媽眼淚奪眶而出，場面賺人熱淚。

根據《央視新聞》報導，羅小琴父親在她7歲時就因為肝癌過世，媽媽沒有改嫁他人，獨自拉拔女兒長大，由於父親走得突然，一家三口沒有留下全家福，只有一張40年前結婚證書見證父母愛情。

羅小琴說：「我爸爸離開得早，欠了我媽一個世紀的婚紗」，她心想要替一生操饒的媽媽留下紀念，決定騙她一起拍婚紗照，不過羅小琴深知媽媽個性倔強，騙媽媽說，今年生日母女2人一起拍紀念照，並和照相館說好先拍攝幾張生活照，緩解媽媽的緊張，當她越拍越自然時再給出驚喜，拿出婚紗讓媽媽換上。

起初羅小琴媽媽看到婚紗顯得相當不自在，甚至擔心被人笑話，拒絕拍攝，在眾人不斷勸說下，媽媽才總算被說服，換上潔白的禮服，羅小琴則穿著西裝代替爸爸的角色，然而還沒正式開拍，媽媽看到女兒舉起手中的花，眼淚一瞬間奪眶而出。

羅小琴回想爸爸生病時，家中散盡錢財仍沒辦法挽救爸爸性命，看到媽媽夜晚哭泣卻不敢哭出聲的背影心疼不已，雖然經濟重擔落在媽媽的肩膀上，但羅小琴沒有經歷過吃不飽穿不暖的日子。拍攝完成後，羅小琴上傳與母親合拍的婚紗照，一瞬間吸引千名網友按讚留言。

(中時電子報)