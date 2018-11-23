全校集體刷牙 嘉義朴子國中將蛀牙率降低

嘉義縣朴子國中今（23日）獲頒健康促進學校金質獎。（林周義攝）

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林周義

我國國中生每10人就有3人蛀牙，平均齲齒率約32.9%。為改善蛀牙狀況，嘉義縣朴子國中的學生，午休時間都會集體刷牙。104學年度施行至今，成功將高達60.38%的齲齒率，降至低於平均值的30.7%，該校今（23日）獲頒健康促進學校金質獎。

衛福部(前衛生署)與教育部自2002年起，合作簽署「健康促進學校計畫」。剛開始由10所學校試辦，至今已有4029所國小、國中、高中職及大專院校加入，推動議題包括健康體位、視力保健、口腔保健、菸檳防制、性教育(含愛滋病防治)、全民健保(含用藥安全)等。

朴子國中全校僅有19名男生，學生家裡多從事漁業，家庭健康教育較不到位。104學年度開始，每逢中午，學生就會聚集到教室外，在導師的安排下分批刷牙，同時對家長進行衛教宣導。幾年下來，成功將齲齒率由60.38%降至30.7%。

朴子國中校長曾崇賢表示，暑假、開學期間，都會舉辦新生家長說明會及班親會，也會邀請牙醫到校做報告。另一方面，校方也藉由生活實踐卡、慢跑卡的獎勵機制，提升學生的運動意願。因此，閒暇時間也可看見學生跑步、跳繩的景象。

衛福部部長陳時中透露，剛開始推動口腔保健非常辛苦，經由他人建議，決定從校長研習營著手，讓校長認知口腔保健的重要性。校長介入後，情況就逐漸改善。他勉勵121所參與健康促進學校國際認證的學校，參加就是努力的表現。他也期許繼續與教育部合作，把健康留在學校。

(中時 )

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