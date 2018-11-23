《全台最速報》選前最後衝刺 燕車隊掃街 龍打政績牌

2018年11月23日 11:53 中時電子報 綜合報導

◎選前最後衝刺 燕車隊掃街 龍打政績牌

「決戰中台灣！」前總統馬英九選前最後1天，陪同國民黨台中市候選人盧秀燕進行掃街拜票，車隊從北區靈聖宮出發；馬英九說，「我對盧秀燕選情有信心、我對她的勝利有期待！」盧秀燕說，北北屯是我的立委選區，最後1天選回防北北屯區，從靈聖宮出發衝刺爭取最後的勝利。

◎林夕批韓國瑜 韓冰點播《紅豆》止戰

把握選戰最後一天衝刺，國民黨高雄市長候選人韓國瑜千金韓冰今（23）日早上到電台化身一日DJ，她特別點了經典歌曲《紅豆》「止戰」，起因是作詞人林夕日前跨海批評爸爸韓國瑜是「直銷騙子」，但韓冰直認一碼歸一碼，誇讚林夕大師作品相當優秀、動聽，民主應接受不同聲音，會用淡然態度面對。

◎林智堅啟動陸戰模式 率12選將地毯式掃街

競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅23日上午作最後地毯式陸戰掃街，今早在立院總召柯建銘、競總總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏等全員出動陪同下，帶領幸福特攻隊12席議員候選人，展開全天候車隊地毯式掃街，而市民響應的大桔大力橘子戰車也跟著深入每個選區的大街小巷，苦戰力拚市長連任及12市議員全壘打。

◎國道處理事故遭追撞 21歲警專實務訓練生命危

國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊員警於中山高湖口段南處理事故，才停車11秒即遭後方自小客車撞擊，造成林姓小隊長及王黃姓員警分別受輕重受傷。其中現年21歲的王黃姓警員高雄小港人，警專35期畢業實務訓練生，分發至本大隊約1個多月，仍在進行急救中尚未脫險。

(中時電子報)