《全台最速報》選前最後衝刺 燕車隊掃街 龍打政績牌

《全台最速報》選前最後衝刺 燕車隊掃街 龍打政績牌

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎選前最後衝刺 燕車隊掃街 龍打政績牌

「決戰中台灣！」前總統馬英九選前最後1天，陪同國民黨台中市候選人盧秀燕進行掃街拜票，車隊從北區靈聖宮出發；馬英九說，「我對盧秀燕選情有信心、我對她的勝利有期待！」盧秀燕說，北北屯是我的立委選區，最後1天選回防北北屯區，從靈聖宮出發衝刺爭取最後的勝利。

◎林夕批韓國瑜 韓冰點播《紅豆》止戰

把握選戰最後一天衝刺，國民黨高雄市長候選人韓國瑜千金韓冰今（23）日早上到電台化身一日DJ，她特別點了經典歌曲《紅豆》「止戰」，起因是作詞人林夕日前跨海批評爸爸韓國瑜是「直銷騙子」，但韓冰直認一碼歸一碼，誇讚林夕大師作品相當優秀、動聽，民主應接受不同聲音，會用淡然態度面對。

◎林智堅啟動陸戰模式 率12選將地毯式掃街

競選活動截止前12小時，新竹市長候選人林智堅23日上午作最後地毯式陸戰掃街，今早在立院總召柯建銘、競總總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏等全員出動陪同下，帶領幸福特攻隊12席議員候選人，展開全天候車隊地毯式掃街，而市民響應的大桔大力橘子戰車也跟著深入每個選區的大街小巷，苦戰力拚市長連任及12市議員全壘打。

◎國道處理事故遭追撞 21歲警專實務訓練生命危

國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊員警於中山高湖口段南處理事故，才停車11秒即遭後方自小客車撞擊，造成林姓小隊長及王黃姓員警分別受輕重受傷。其中現年21歲的王黃姓警員高雄小港人，警專35期畢業實務訓練生，分發至本大隊約1個多月，仍在進行急救中尚未脫險。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE

台中》台中南屯區2位主任監察員… 彰化》投票前夕 黃文玲：縣長薪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。