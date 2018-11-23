陸證實非洲豬瘟從境外傳入 點名俄國、波蘭等國

2018年11月23日 12:13 旺報 賴志昶

大陸農業農村部畜牧獸醫局副局長馮忠武先生23日指出，8月至今非洲豬瘟疫情共延燒20個省份47個市（區、盟），發生73起家豬疫情、1起野豬疫情。中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續也證實，這個病可能從喬治亞、俄羅斯、波蘭等地傳入的，因為2018年前大陸一直沒有非洲豬瘟。

農業農村部23日上午舉行記者會，介紹非洲豬瘟防控工作有關情形。「全國非洲豬瘟疫情呈現多點散發、趨於平穩、防控有效、總體可控的態勢。」馮忠武稱，截至11月22日，大陸有20個省份47個市（區、盟）發生73起家豬疫情、1起野豬疫情，累計撲殺生豬60萬頭；已有7個省的24個疫區按規定解除封鎖，其中，河南和江蘇省的疫區全部解除封鎖。

「當前我國非洲豬瘟疫情防控形勢仍然十分嚴峻。」馮忠武會中指出，從外部環境看，境外非洲豬瘟疫情頻發，大陸與疫區國家的人員交往頻繁，貨物貿易量大，加上非洲豬瘟的潛伏期長、隱蔽性強，再次傳入風險很高；從國內情況看，大陸有2600萬小散養殖戶，養殖方式落後，生物安全防護水平低，生豬生產和消費在區域上不均衡，長途調運生豬及其產品的情況仍將長期存在，這些因素都大大增加了疫病防控的難度。

「根除這個疫情的國家，短的用了5年，長的甚至用了30多年。」馮忠武表示，下一步，農業農村部將毫不鬆懈繼續深入貫徹落實中央決策部署，重點做好四方面工作，堅決打贏非洲豬瘟防控攻堅戰。

此外，黃保續稱，分子流行病學研究表明，傳入大陸的非洲豬瘟病毒屬基因Ⅱ型，與喬治亞、俄羅斯、波蘭公佈的毒株全基因組序列同源性為99.95%左右。

黃保續表示，通常非洲豬瘟跨國境傳入的途徑主要有四類：一是生豬及其產品國際貿易和走私，二是國際旅客攜帶的豬肉及其產品，三是國際運輸工具上的餐廚剩餘物，四是野豬遷徙。

黃保續指出，大陸首例非洲豬瘟疫情發現後，立即開展了流行病學調查，從目前流行病學調查情況看，非洲豬瘟傳入可能途徑也主要是上述幾類。

(旺報 )