國民黨團開記者會 痛批NCC變「髒CC」！

2018年11月23日 12:14 中時 季節

國家通訊傳播委員會委NCC以新聞報導內容失衡，21日將中天與TVBS兩家電視台移送中選會，但其他特定媒體在新聞時段，全面放送同一政黨候選人的選舉活動，NCC卻選擇視而不見。立院國民黨團23日召開記者會，痛批NCC選擇性監控媒體，原本應該保持獨立機關的行政中立，卻自甘變成「髒CC」為政治服務、淪為執政黨犬馬，簡直就是另一個「東廠」，黨團不排除向監察院與地檢署提出檢舉與告發。

書記長曾銘宗表示，《國家通訊傳播組織法》第一條明文規定：「謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主…」，同法第四條也規定NCC必須接受立法院監督。結果黨團原預定23日上午拜會NCC，就教關於「落實憲法保障言論自由、維護媒體專業自主、超出黨派獨立行使職權、一套標準依法行政」等議題，主委與副主委卻藉故迴避，刻意逃避立委的監督，對此國民黨團表示不滿並予以譴責。

曾銘宗指出，NCC本該超出黨派之外、獨立行使職權，但是在選舉期間相關管理作為，似乎看到NCC違背了獨立機關應依法行政的精神，開始侵害媒體的專業自主。NCC只針對少數媒體進行管理監督，但是對立場偏頗的部分媒體卻視而不見，如此消極不作為、選擇性的監督管理，已經違反《選罷法》和《衛星廣播電視法》相關條文，因此呼籲監察院主動調查，黨團也將在蒐集相關事證後，就主委與副主委涉及瀆職的部分，不排除一併向台北地檢署提出正式告訴。

立委費鴻泰表示，蔡政府所屬的各個獨立機關，最近幾個月都在搶在做「東廠」、「西廠」，尤其在選舉逐漸逼近，NCC只對中天、TVBS兩家電視台認定違法《選罷法》，移交中選會處理，直到國民黨團即將拜會NCC前夕，才又加上民視、台視和壹電視，企圖製造獨立行使職權、行政中立的假象，真正報導偏頗的電視台卻裝作沒看見，難道NCC也在搶著做「東廠」？不敢將親執政黨的媒體，一視同仁的公平處理？

立委賴士葆痛批，NCC已經變成「髒CC」了嗎？在處理報導偏頗的作為上，已經涉及到有「瀆職」之虞的地步。NCC明明手上有「發照」的工具可以自行認定處理，卻將認定標準丟給中選會，但中選會已經成了不折不扣的「西廠」、「政治屠宰場」，將有違規之虞的電視台移送給中選會，擺明讓中選會做扼殺媒體的劊子手，NCC這種做法根本就是居心叵測的陰謀

(中時 )