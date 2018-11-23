高雄》最大亮點？陳其邁選前之夜9：20與蘇貞昌南北連線

蘇貞昌上午在板橋區掃街拜票。（王揚傑攝）

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中時電子報
行政院長賴清德（車上右）23日陪同民進黨高雄市長候選人陳其邁（車上左）進行車隊掃街拜票，把握最後黃金時刻衝刺選情。(中央社)
網友截圖三立新聞，陳其邁將開國際記者會，韓粉都很緊張。(PTT)
三立新聞報導五毛網軍、殭屍帳號。(Youtube截圖)

今晚就是萬眾期待的「選前之夜」，高雄市長參選人韓國瑜陣營說不會動員，讓支持者自由參加，預估會超越鳳山黃金周的12萬人。基於安全考量，原訂韓國瑜與禿頭們一起大進場也取消。民進黨陳其邁陣營原本外傳8:30就結束，網友議論紛紛是否加開「午夜場」，陳陣營也解釋時間標錯，晚間9點20分還將在台上與新北參選人蘇貞昌視訊連線。

高雄選情拉鋸，韓粉繃緊神經擔心奧步再現。陳其邁選前之夜晚會海報標示晚間8點半結束，即有傳言在法定選舉時間10點前恐「另有安排」，但陳陣營解釋，時間標錯，晚間9點20分還將在台上與新北蘇貞昌視訊連線。

陳其邁選前之夜，陳菊將是黨內最大咖，如何幫陳其邁拉高尾盤，各界都在看！飽覽政治滄桑的陳菊站上造勢舞台，助講一向信手拈來，視現場氣氛、時事議題即席發揮，配上高亢聲線，煽動力無人能出其右。

另外，有PTT網友截圖《三立》新聞報導，陳其邁「今最後掃街，開國際記者會」，瞬間韓粉的神經又被挑動，可能是聯想到過去的黃俊英「走路工」事件，網友留言「不知道要講什麼 我怎麼覺得心驚驚」、「抓到了 中資介入選舉 拔除韓國於參選資格 」、「抓到了！」、「國際記者會 恩... 」、「國際記者會，看來是打算直攻大位了」、「 預告中槍之類的?」、「看來真的是有招要出了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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