台北》蔡壁如操作棄姚保柯？柯P撇不知情

2018年11月23日 12:22 中時 陳燕珩

今天就是選前之夜，台北市長柯文哲心腹蔡壁如昨在LINE群組發表「姚文智根本選不上」訊息，被指在操作棄保。柯文哲今早掃街被問到此事，撇說他沒時間管這些事，應該去問競選總部的人，他每天拜票回家累到直接昏倒，根本連看都看過訊息。

蔡壁如在LINE貼文稱「姚文智根本選不上」，還說若國民黨拿回台北市，加上新北市人口共700萬，2020民進黨的總統還有機會嗎？此話被解讀操作「棄姚保柯」。藍綠候選人丁守中、姚文智今異口同聲說，柯文哲說要打破藍綠，實際上忽藍忽綠，根本在騙票。

柯文哲上午受訪撇清說，不曉得這件事，訊息連看都沒看過，他每天拜票累到眼睛都睜不開了，回家直接昏倒，打選戰打到最後，候選人忙著握手都沒時間了，哪會管其他事。

針對姚文智在臉書發文預告，柯文哲今天將宣布這屆當選會做好做滿4年，直批這將是這4年最大的謊言。柯受訪回應，他們每天做這種人格的抹黑，柯文哲是最有誠信的人，他討厭隨便講講的人，「算了，不要批評人家。」

媒體追問，若當選究竟會不會做好做滿？柯文哲不願正面承諾，僅說這問題已經回答至少50次了，從來沒有這種計畫（選總統），也沒有去設基金會，這就是台灣社會的悲哀，每天都在陰謀論、假想敵，搞到政局大亂，其實認真過每一天，把事情做好就好，每天想東想西幹嘛。

今晚關鍵選前之夜，柯文哲將在四四南村旁停車場舉行造勢晚會，姚文智則在市府前廣場舉辦，蔡英文總統將現身站台，不過兩處相隔僅1公里，被問及是否擔心氣勢不如綠營？柯文哲說，他募款就那麼多，用完就沒了，四四南村無法裝太多人，但選舉大家歡樂就好，最討厭那種悲情、一直喊當選的場面。

今早柯受訪時，仍有民眾不滿在旁痛罵柯是「liar、騙子」，但柯表情淡定，僅強調台灣不該用仇恨當作政治的動力，以前是統獨意識形態衝突，現在台北又多了世代衝突，但政黨用這種仇恨當作凝聚的方法，不是一個好的政治氛圍，台灣應該要成為文明國家。

(中時 )