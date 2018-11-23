台北》友柯議員候選人若出師不利 張凱鈞：代表柯P素人從政神話破滅

近來網路瘋傳一份友柯議員候選人名單，議員候選人張凱鈞分析，若友柯議員轟出全壘打，對於台北市長柯文哲日後的市政推動，將有一大加分效果。（張凱鈞提供）

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台北市長柯文哲受到藍綠夾擊，選情艱困，北市大安、文山區議員候選人張凱鈞23日呼籲，柯粉在網路瘋傳友柯議員推薦清單，這些候選人能否當選，也檢視柯文哲在議會中的實質影響力，他認為，若友柯議員出師不利，也就代表柯文哲素人從政神話破滅。

張凱鈞指出，從柯文哲近幾次大型競選晚會的參與人數，就知道沒有政黨組織動員的柯文哲已陷入苦戰，非常不利連任之路，這次有多位柯家軍更是努力突圍，希望在藍綠兩黨的夾殺下，可以殺出血路。

柯文哲沒有政黨奧援，也不採配票政策，近日柯粉在網路瘋傳一個各區友柯議員推薦清單，多位老議員名列其中，例如士林、北投區議員陳建銘、內湖、南港區議員黃珊珊議員與中山、大同區議員林國成，長期在議會較為友柯，所以被柯粉群們推薦。

另外，與柯P同為醫界出身的松山、信義區議員候選人洪士奇，中正、萬華區候選選人徐立信律師與大安、文山區候選人號稱「挺柯第一大將」的張凱鈞也獲得青睞。

張凱鈞說，洪士奇參選長達16年，屢敗屢戰，堅持從政初衷，而徐立信長期蹲點當地，做了許多法律諮詢服務，故獲得推薦，而他近日在葛特曼記者會時為柯文哲辯護，日前獨派人士偷襲柯文哲，他也挺身保護柯P而受傷，政見發表會搶救柯文哲占了大部分時間，所以受到柯粉們的強力推薦。

他分析，柯粉推薦各區議員候選人清單能否當選，也是檢視柯文哲在議會中的實質影響力，若友柯議員轟出全壘打，對於柯文哲日後的市政推動，將有一大加分效果，但若友柯議員出師不利，也就代表著柯文哲的素人從政神話破滅。

(中時 )

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