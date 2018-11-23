台北》趙少康吳子嘉的「鐵口直斷」賣什麼藥？網友直指就是…..

2018年11月23日 12:12 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

縣市長選戰剩下不到24小時，除高雄台中成為激戰區外，台北意外成為全台最詭譎的戰區。台北市長柯文哲從一開始領先地位到現在陷入苦戰，更打出告急牌。更讓外界霧裡看花的是，資深媒體人趙少康和吳子嘉都鐵口直斷預測柯P落敗，讓網友越看越迷糊，不知在演哪齣戲，就有網友直接給出答案：因為現在不能發布民調，都在帶風向呀！

在近日的政論節目上，各家政論節目百花齊放，好不熱鬧。不過，談到台北的選情都是有志一同認為柯Ｐ勝選機率小。其中最具代表的兩位媒體人趙少康和吳子嘉都直言柯Ｐ勝算小，而柯Ｐ也的確打出告急牌，讓網友懷疑真的危險了嗎？更甚者，近來許多媒體人，不論立場，如國民黨立委柯志恩和偏綠名嘴余莓莓居然一起稱讚民進黨提名的姚文智選戰打的漂亮，讓網友霧裡看花，越看越迷糊。

網友就在批踢踢直言，趙少康和吳子嘉的作法就是在帶風向，兩人都突然風向大轉彎，大家敢相信嗎？而且吳子嘉日前才認為柯Ｐ勝算高，隔日馬上改口，倒底是在演哪齣戲？網友也紛紛表示，這種大和解真是厲害呀！更有網友表示「這就是選前不能公布民調的好處，讓人帶風向都不用數據」！

而筆名特急件小周的人渣文本的輔大教授周偉航於臉書發文表示，很多人頗關心今天吳子嘉的說法。他不認同吳子嘉的解讀，而且一百個人中間會和吳子嘉有同樣解讀的，大概不到五個吧。底下網友表示，「吳董事長不演了」、「民進黨想讓太子出頭結果用這種祭旗的方式，真的會害死人」、「人渣幾個月前，就說差距不大，只是很多人不信」。

(中時電子報)