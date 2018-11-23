台中》拚勝選！林佳龍衝衝衝 賴揆也陪同車隊掃街

台中市長林佳龍（左）23日在立委黃國書陪同下，展開中西區車隊掃街拜票，沿路受到支持者歡迎。（陳淑芬攝）

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很多支持者拿著旗幟請台中市長林佳龍簽名。（陳淑芬攝）

選前最後衝刺！台中市長林佳龍23日行程滿檔，一早車隊狂掃中西東南區，行政院長賴清德下午陪同在豐原連行車隊掃街，晚間舉辦選前之夜造勢晚會，大家關注晚上的神祕嘉賓到底是誰？林佳龍賣關子的說，是一位在台北發展，知名度很高的人，從來沒有人幫人站台，主動來找他連絡，力挺林佳龍四年執政。

「選情緊繃，您這票，就是關鍵！」林佳龍連續八天瘋狂掃街拜票，上午從西區向上路萬壽棒球出發，與立委黃國書一起站上戰車拉票，11點再由東南區車隊掃街，呼籲大家幫林佳龍催票、拉票、投票，沿路很多熱情支持者揮舞旗幟喊「凍蒜！」也有人請林佳龍簽名，林佳龍呼籲市民投下神聖一票，讓他順利連任。

今晚的選前之夜，林佳龍舉辦《進步台中 選擇林佳龍－我們都是台中隊 選前之夜》晚會，地點在南屯區文心森林公園及圓滿戶外劇場，該場地也是4年前林佳龍選前之夜的舉辦地點，當時晚會擠爆人潮，是林佳龍的勝選寶地。

今年重回圓滿劇場，希望延續上次勝選氣勢，連任成功，林佳龍競總發言人林尚賢說，選情相當緊繃，也催出民眾熱情，場地內外民眾預估人數可超過3萬人。

晚會由在地立委張廖萬堅及何欣純主持，目前確定有九天民俗技藝團、董事長樂團、由「國民歌手」嚴詠能帶領的打狗亂歌團、台語歌手許富凱炒熱氣氛。

黨政高層確定有總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌、時代力量立委洪慈庸將到場助講，立法院長蘇嘉全也會現身力挺，晚會也將有從未幫政治人物站過台的「神祕嘉賓」到場，力挺林佳龍四年執政，也有素人助講，分享見證中區再生。

外界關注「神祕嘉賓」是不是大咖人物？林佳龍今天在掃街前受訪時表示，是一位在台北發展，知名度很高的人，從來沒有人幫人站台，主動來找他連絡，力挺林佳龍四年執政，凝聚氣勢，力拚勝選。

(中時 )

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