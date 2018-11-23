300萬BMW欠稅6萬 車主立馬繳清免於拖吊

300萬BMW欠稅6萬，車主立馬繳清免於拖吊。(蔡依珍翻攝)

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300萬BMW欠稅6萬，車主立馬繳清免於拖吊。(蔡依珍翻攝)
300萬BMW欠稅6萬，車主立馬繳清免於拖吊。(蔡依珍翻攝)

劉姓女車主積欠健保費、牌照稅等共6.2萬元，劉女的林姓丈夫22日傍晚開車到桃園尋友，車子停在停車格被交通局掌握，通知桃園執行分署，當場扣下市價逾300萬的BMW X6，正要拖吊時林男現身，立馬繳清所有欠款，免於BMW被拍賣的命運。

法務部行政執行署桃園分署與桃園市政府交通局、桃園市政府地方稅務局聯合執行欠稅車輛小組，就轄區內欠繳使用牌照稅車輛加強執行，透過交通局整合停車資訊，欠稅車輛只要停放停車格，就會立即通報執行署進行車輛查扣。

交通局整合停車資訊22日傍晚，在桃園火車站前站統領百貨鬧區附近的中華路上停車格，發現一台欠稅的黑色BMW X6車輛，劉姓車主積欠牌照稅2萬8473元、健保2萬7073元、桃園監理站7200元，共6萬2746元，立即通報桃園執行分署處理。

執行官到場立即查封車子，並出動拖吊車準備拖回，現場民眾圍觀紛紛詢問停放停車格為何仍被扣車，獲悉是欠稅6萬元多沒繳才被扣車，都笑言開BMW應該不會繳不起。就在準備拖走時，林姓駕駛突然現身高喊：「這是我的車！」，獲悉是因欠稅被拖吊，才解釋車子在太太名下，自己從彰化開上來桃園找朋友，不曉得太太沒有繳稅，當下立刻隨著執行人員至執行分署繳清全部欠款、外加1000元拖吊費，才贖回愛車。

桃園執行分署指出，今年2月起與桃園市政府交通局及地方稅務局合作追查欠稅車輛，至今已查扣車輛65台，為國庫追徵198萬餘元，成效良好。桃園執行分署並再次呼籲欠繳使用牌照稅及交通罰鍰等欠款，應按期繳，以免遭移送執行後扣存扣薪或查扣車輛，得不償失。

(中時 )

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