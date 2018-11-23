陸印特別代表今成都會晤，印媒：印度不希望邊境局勢影響選情

2018年11月23日 12:35 中時 李文輝

陸印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外長王毅23日至24日將在成都與印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾舉行陸印邊界問題特別代表第21次會晤。這是王毅接任中方特代後的首次會晤。《印度時報》22日稱，明年印度將舉行全國大選，印度希望通過此次特代會穩定邊境地區局勢，避免出現局勢動盪影響明年選情。

中共黨媒《環球時報》今報導，印度媒體對此輪會晤高度關注，認為此次特代會舉行的時間點非常特殊。首先，陸印領導人可能將在月底舉行的阿根廷二十國集團（G20）領導人峰會上舉行會晤，因此此輪特代會很可能將為兩國領導人年內的第四次會晤作相關政治準備。印度《每日新聞分析》認為，兩國領導人在洞朗對峙後互動頻繁，為兩國關係平穩健康發展注入了關鍵動力。

其次，陸印邊境問題一直是印度的敏感觸點。分析人士認為，由於陸印目前都不願在涉及領土爭端問題上做過多讓步，短期內解決糾紛的可能性不大。《印度時報》22日稱，由於印度即將進入「大選模式」，「對中印邊境問題最好的處理方式就是維持現狀」。文章說，雙方特別代表將在會談中強調加強邊境地區軍事交流，以避免因任何一方採取單方面行動而引發誤判。

《印度斯坦時報》22日稱，此次特代會將成為兩國集中討論雙邊關係中其他問題的平台。多瓦爾將與王毅討論「包括中國『一帶一路』倡議在內的一系列戰略問題」。文章說，由於印度一直因為中巴經濟走廊穿越印巴領土爭議區而拒絕加入「一帶一路」倡議，因此王毅將在特代會上繼續向印度解釋。此外，陸印合作推動阿富汗和解進程也將成為雙方討論的焦點話題。

(中時 )