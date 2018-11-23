《環時》社評：美西一些力量倒像要干預台灣選舉

2018年11月23日 12:48 中時 李文輝

九合一選舉24日就將投票，一些美英西方主流媒體紛紛發聲，宣稱大陸採取了從拉攏台灣基層勢力到通過互聯網散布假消息的多種行動，試圖影響選舉結果。還稱台灣是中共「銳實力」的前線。中共黨媒《環球時報》今以社評反駁指稱，應當說，美國在台協會主席莫健等人在這個時候附和民進黨當局「大陸干預台灣選舉」的指控，還有西方主流媒體的那些幫腔，反倒是在有意引導台灣輿論的風向，試圖影響台灣民眾投票。他們才是在對台灣選舉實施真正的干預。

《環時》指出，無論是西方媒體還是莫健，發出的指控全都含混不清，沒有任何具體證據。很多是傾向性地引用台灣反大陸人士的話，將那些競選語言「證據化」。

社評指出，「干預選舉」這個罪名先是被美國人叫響的，台灣民進黨當局成為美國之外第一個將此招「發揚光大」的學生，美國人打這張牌時，目標還比較局限，主要不是影響選舉結果。台灣民進黨當局這樣喊，是真的要拉選票的。宣稱大陸試圖影響選情，成了民進黨當局這次九合一選舉最突出的「奧步」之一。

社評表示，九合一選舉本是台灣地方選舉，本來不應太多涉及台海情勢。民進黨當局將「反中」這麼突出地引入到這次選舉中，是上一次九合一選舉所無。如此偏離地方選舉本應著重的主題，用煽動仇恨對岸來不分場合地拉選票，這不能不說是台灣民主的悲哀。

社評認為，台海局勢的走向取決於大陸發展力量的形勢和對國際環境的把控力，這越來越多成為大陸人的思維。台灣內部誰上誰下，其分量在大陸人的眼裡越來越輕。

《環時》稱，民進黨當局這次把「反中」向基層選舉推，是要推動台灣政治在兩岸問題上的徹底極化，這其實是在進一步改變台灣政壇的規則，進而構成了改變兩岸現狀的企圖。

社評強調，大陸能搞清楚九合一選舉是什麼的人太少了，原本幾乎無人關心。從台灣那邊飛來的大帽子搞得大陸公眾莫名其妙。大陸想對台灣那邊說：你們誰當縣市長，尤其是誰當村長里長，既改變不了兩岸力量對比，也改變不了大陸的政策和決心。「所以好好選你們的吧」！

(中時 )