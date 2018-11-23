2018年11月23日 13:34 中時 王文吉

台灣黑熊牙疼食不下嚥，國內首例跨機關救傷。（東勢林區管理處提供）

台北市立動物園11月8日邀請牙醫師一同為台灣黑熊會診、治療。（東勢林管處提供）

台灣黑熊受傷，台北市立動物園醫療團隊傾力進行醫療及健康檢查。（東勢林管處提供）

救援小組架設相關器材，準備黑熊野放工作。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處鞍馬山工作站森林護管員11月22日下午以擔架及獨輪車護送黑熊返回森林。（東勢林管處提供）

11月22日太陽下山前，康復的黑熊返回到牠最熟悉的山林棲地。（東勢林管處提供）

屏東科技大學黑熊研究團隊10月14日第一次捕捉到台灣黑熊，發現牠右上犬齒已整個斷裂、嚴重化膿。獸醫團隊推測可能是造成後續進食不良、身體虛弱的主因。（屏東科技大學黃美秀教授提供）

東勢林區管理處10月29日會同特有生物研究保育中心獸醫師、低海拔試驗站主任及黃美秀教授研究團隊召開專家會議評估救援可能性。（東勢林區管理處提供）

相關單位10月30日展開誇機關救援行動，東勢林區管理處的森林護管員輪流將負有黑熊運輸桶的擔架扛上山，由山林到車道需上爬百餘公尺。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處鞍馬山工作站同仁以擔架及獨輪車搬運黑熊。（屏東科技大學黃美秀教授提供）

台灣大學獸醫系助理教授余品奐及獸醫師康主霖、張鈞皓，全程密集監控黑熊的生理狀況。（東勢林區管理處提供）

大雪山1隻野生台灣黑熊因牙齒創傷，半個月內兩度誤入研究團隊陷阱覓食，獸醫評估母熊牙疼進食困難，貿然野放恐怕會送命，因此與相關單位展開救援行動。上月底出動13名人力將黑熊從陡峭山谷中救出，送往台北市立動物園治療右上犬齒，經半個多月休養，傷口復原良好後，22日載運返回大雪山原棲地野放。

東勢林區管理處2013年起委託屏東科技大學教授黃美秀於大雪山地區進行台灣黑熊的研究，並架設陷阱進行捕捉繫放。今年10月14日時首度捕捉到受傷母熊，當時獸醫發現牠右上犬齒斷裂，傷口嚴重化膿，但因為母熊身體並無大礙，所以獸醫當下實施簡單清創並繫掛人造衛星無線電發報器，標上耳標後就釋放。

不料，同隻母熊10月28日又誤入原陷阱，這次牠身體相當虛弱，對外界刺激不太理會，投予食物測試時，發現牠很想吃東西，卻無法咀嚼。研究者和獸醫師團隊推測可能是牙齒創傷惡化，如果立即釋放，最後可能邁向死亡，於是通報東勢林管處評估救援及醫療的可能性。

東勢林管處10月29日邀集特有生物研究保育中心2位獸醫師、低海拔試驗研究站與黃美秀教授研究團隊進行通盤的評估及意見交換，認為母熊各項檢查數據都指出沒有其他致命疾病，且已有繁殖紀錄，若即時介入解決牙齒創傷問題，極可能救牠一命，甚至孕育更多黑熊寶寶，決議於10月30日一早展開救援行動。

10月30日清晨六點，東勢林區管理處鞍馬山工作站動員13位森林護管員及同仁，與屏東科技大學黑熊研究團隊、獸醫師前往山區救援黑熊。因陷阱所在地勢陡峭，車輛無法到達，救援小組以特製運輸鐵桶裝運黑熊，中途以獨輪車及擔架或揹或扛，耗費3個半小時才將黑熊扛至車道，並以廂型車直送台北市立動物園。

黑熊約在傍晚5時許，抵達台北市立動物園檢疫中心，測量體重發現牠從10月14日到10月30日短短半個月，體重竟掉了7公斤（11%）。母熊在動物園照養一段時間後，於11月8日動物園獸醫室出動近20人、邀集開業牙醫師一同會診，為黑熊進行齒科治療及全身健康檢查。

術後各項檢驗資料顯示，黑熊除了牙齒傷口外，沒有其他系統性的疾病，11月22日再次確認傷口復原良好後，載回大雪山山區進行野放，黑熊研究團隊也將會持續透過無線電發報器的訊號追蹤牠的後續行蹤。

東勢林管處表示，大型野生動物在健康不佳的情況下通常會躲進山林深處，被發現時可能已奄奄一息或已經死亡。這次因進行研究計畫，讓黑熊有機會發出2次求救訊號，相關單位通力合作，成功發動國內首宗野生台灣黑熊救傷經驗，可做為未來大型野生動物救傷借鏡。

(中時 )