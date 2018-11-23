影》500攤商瘋搶韓流財 蛋糕備料增4倍還加碼送香腸

韓國瑜選前之夜造勢活動，預料至少湧入10萬人，有攤商最早3天前就卡位，百家攤販搶賺「韓流財」。(中天新聞提供)
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中時電子報
/綜合報導
Q版韓總蛋糕店家表示，上次限量200份3小時賣完，這次韓國瑜選前之夜肯定也會爆棚，已加碼備料千份Q版韓總蛋糕。(擷圖自中天新聞)

跟著禿子有錢賺，韓國瑜最後一晚的選前之夜，至少10萬人到場，攤商們自全台各地蜂湧而至，粗估上看500個攤位。在韓國瑜三山造勢搶風頭的韓總蛋糕又來了，上次200個3小時賣光，這回比上次準備多4倍，更有其他攤商說，三天前就卡位，來搶賺選前最後一波韓流財。

中天新聞報導，韓國瑜23號選前之夜，預計湧入超過15萬人，許多攤販看準這龐大商機，已經提前來卡位，從捷運站出來，到會場綿延1公里，都能看到攤販餐車卡位，這次預估超過500個攤販。

Q版韓總蛋糕業者表示，上次限量200份3小時賣完，這次韓國瑜選前之夜肯定也會爆棚，所以已加碼備料千份Q版韓總蛋糕。業者還說，自己是韓總堅定支持者，這次將與隔攤香腸聯手，祭出買蛋糕送香腸。香腸店家表示，韓總一瓶礦泉水、一碗滷肉飯就可以打天下，剛好一根香腸代表選1號，祝他順利高票當選。

中天記者實地在造勢活動現場察看，現場已有許多攤商提前卡位，有賣大魷魚、青草茶、木爪牛奶等。有人透露，3天前就來卡位，準備賺滿荷包。

26歲北漂青年黎恩祈向中評社表示，他是六龜地區的排灣族，擁有外省及原住民血統，印象中高雄都是民進黨執政，他3年前北漂在台北從事餐飲工作，但為了韓國瑜決定返鄉投票，他同時也販賣韓國瑜文創商品，生意還不錯。

另一名攤商劉美鳳說，她和其他攤商跟著禿子走了四、五場，每一場都有賺到錢，雖然不多但他們很開心。劉美鳳說自己是旗山人，這次很多淺綠都想翻轉，她認為韓國瑜提出「東西賣得出去、人進得來」真的很能打動他們。

(中時電子報)

文章來源：韓國瑜選前夜未演先轟動 千名攤商提前卡位

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