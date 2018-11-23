台南》賴清德與黃偉哲擁抱衝選情

行政院長賴清德行政院長賴清德與民進黨台南市長候選人黃偉哲相擁打氣。（洪榮志翻攝）

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投票前一天，民進黨台南市長候選人黃偉哲23日與行政院長賴清德合體，以車隊掃街的方式，在台南市區向民眾拜票請託，2人還擁抱彼此勉勵。賴清德表示，距離選舉僅剩不到12小時，他專程回到台南，希望大家「信賴賴清德，選擇黃偉哲」，陪黃偉哲走完最後一哩路，將黃送進台南市政府。

賴清德還指出，黃偉哲在立法院表現傑出，被公督盟評鑑連續17次第一名立委及優秀委員，他絕對有能力在歷屆縣市長打下的基礎上，帶領台南市大步向前。

黃偉哲也說，最後的選舉活動時間只剩11小時，各地選情緊迫，賴院長特地撥出寶貴的1個多鐘頭時間，表示對台南十分掛心，對賴院長來台南幫他加持非常感動，也會更加努力，讓南北兩路奔波的蔡總統跟賴院長放心。

賴清德表示，台南有科學園區，未來跟高雄橋頭科學園區會構築南台灣科技廊帶，是台南及高雄經濟發展的關鍵。行政院也已核定台南捷運紅線將會串連高雄紅線，南高合作前景可期，請大家台南支持黃偉哲，高雄支持陳其邁，讓這2位立法院的好同事，未來能領導2個城市，南高共同合作，讓市民安居樂業。

黃偉哲強調，將配合民進黨議員及里長候選人，打出一場漂亮的聖戰，延續綠色品質的優質執政，他也準備好要為市民服務。現場支持者氣氛熱到最高點，「相挺賴清德，支持黃偉哲」、「黃偉哲凍蒜，民進黨全壘打」呼聲不絕於耳，最後黃偉哲更與賴清德相擁，感謝賴情義相挺，也象徵接下台南市政的棒子，誓言要做得更好，讓台南人過得更好。

(中時 )

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