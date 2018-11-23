台南》賴清德與黃偉哲擁抱衝選情

2018年11月23日 12:45 中時 洪榮志

投票前一天，民進黨台南市長候選人黃偉哲23日與行政院長賴清德合體，以車隊掃街的方式，在台南市區向民眾拜票請託，2人還擁抱彼此勉勵。賴清德表示，距離選舉僅剩不到12小時，他專程回到台南，希望大家「信賴賴清德，選擇黃偉哲」，陪黃偉哲走完最後一哩路，將黃送進台南市政府。

賴清德還指出，黃偉哲在立法院表現傑出，被公督盟評鑑連續17次第一名立委及優秀委員，他絕對有能力在歷屆縣市長打下的基礎上，帶領台南市大步向前。

黃偉哲也說，最後的選舉活動時間只剩11小時，各地選情緊迫，賴院長特地撥出寶貴的1個多鐘頭時間，表示對台南十分掛心，對賴院長來台南幫他加持非常感動，也會更加努力，讓南北兩路奔波的蔡總統跟賴院長放心。

賴清德表示，台南有科學園區，未來跟高雄橋頭科學園區會構築南台灣科技廊帶，是台南及高雄經濟發展的關鍵。行政院也已核定台南捷運紅線將會串連高雄紅線，南高合作前景可期，請大家台南支持黃偉哲，高雄支持陳其邁，讓這2位立法院的好同事，未來能領導2個城市，南高共同合作，讓市民安居樂業。

黃偉哲強調，將配合民進黨議員及里長候選人，打出一場漂亮的聖戰，延續綠色品質的優質執政，他也準備好要為市民服務。現場支持者氣氛熱到最高點，「相挺賴清德，支持黃偉哲」、「黃偉哲凍蒜，民進黨全壘打」呼聲不絕於耳，最後黃偉哲更與賴清德相擁，感謝賴情義相挺，也象徵接下台南市政的棒子，誓言要做得更好，讓台南人過得更好。

(中時 )