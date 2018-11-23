新北》謝長廷竟成白曉燕案英雄 葉毓蘭痛罵：誰讓騙徒如此囂張？

2018年11月23日 12:40 中時電子報 邱文秀

總統府發言人林鶴明21日在臉書貼出當年謝長廷穿西裝、侯友宜穿防彈背心的照片，指出真正手無寸鐵、解決人質危機的是謝長廷，不是侯友宜。前警大教授葉毓蘭也在臉書放出兩張照片，還原白曉燕案真相，痛罵林鶴明，台灣的未來，就這樣一點一點地被這些騙徒綁架，被這個世紀大騙局葬送，我們不能讓這些騙徒如此囂張。

前警大教授葉毓蘭在臉書寫道「朱高正有句名言:政治是最高明的藝術。」是藝術，還是騙術?台灣實施民主政治這麼多年，就是因為政客們的扭曲造假、抹黑攻訐，幾乎每每都能得逞，在選舉中得利，而被害人也常自認倒楣，敗選後就黯淡退出，不再追究對手的不實指控。

葉毓蘭說，台灣的未來，就這樣一點一點地被這些騙徒綁架，被這個世紀大騙局葬送。我們不能讓這些騙徒如此囂張。林鶴明說侯友宜消費白曉燕案，是 「收割的力量」，收割了誰? 誰才是真英雄? 原來是助日大臣謝長廷， 「滿山谷的警察不得其門而入，卻要等一個謝長廷律師來現場，陳進興才願意談」。

葉毓蘭驚嘆:「謝長廷是白案英雄? 被侯友宜收割?」當年白案最後的落幕，是台灣少有的國際新聞事件，現場除了林鶴明所謂的當事人，還有滿坑滿谷的中外記者，不是只有被侯友宜箝制的自己人: 警察，現場友還有外交部禮賓司長馮寄台，還有美籍的記者包傑生，更別提當時的全程轉播，全台灣的觀眾都在場。

她問，如果真如林鶴明和民進黨人所說的謝長廷是白案的英雄，「為什麼當年白冰冰會在謝長廷競選高雄市長時，出面痛斥?」葉毓蘭說，難道只有葉菊蘭、鄭竹梅才是鄭南榕案的被害家屬，她們的話可以被無限上綱，即使是謊話。白冰冰就不是被害家屬?

許多人都記得1997年11月18日，白曉燕案在逃的的兇嫌陳進興，挾持南非武官卓懋祺一家五口，那時候為救出槍戰中受傷的卓懋祺與女兒梅蘭妮，擔任台北市刑警大隊長的侯友宜徒手隻身進入卓家與持有槍械的陳進興談判，還抱著一名嬰兒走出挾持現場。「那一幕，經過電視轉播，讓他成為全國人民心目中的英雄。」

葉毓蘭說，經歷人質事件的卓懋祺幾年後寫了一本書，紀錄當時最驚心動魄的一幕，本來認為「警方會不顧任何代價地取陳進興性命，即使犧牲我們一家人也在所不惜」，沒想到侯友宜竟然為了他們一家，深入虎穴!

書中寫道「這時樓梯口突然出現一個人，….，迅速地從樓下跑上來，同時一邊跑一邊叫到: 『我現在沒有武裝，就要上來了!』….然後就在陳進興的面前，僅咫尺之遙，而陳進興站在我旁邊，雙手各持一把槍!」

「那是我見過最勇敢的行為。」卓懋祺如此讚嘆，「是誰甘冒危險拯救我們? ….他的出現讓整個情勢徹頭徹尾的改變，到底是什麼樣的人格特質，造就出這個勇敢的漢子? 」

葉毓蘭說，如果侯友宜只是個收割者，南非武官卓懋棋不會在多年後，在他寫的書上，這樣形容那一夜、形容侯友宜。

2008年6月，侯友宜被調往警察大學擔任校長，一個月後，外交部透過警政署安排了一群訪客來警大拜訪侯友宜校長。原來，那個1997年11月從南非武官官邸，從槍口下被侯友宜救出的小男嬰已經長大了，他的養父母從美國把他帶回台灣，見見這個救命恩人。

葉毓蘭問，如果謝長廷真如林鶴明所言，是終結白案的英雄，想必他們應該也去看了謝前院長?卓懋棋也應該對謝前院長的大恩大德做了詳實的紀錄?

葉毓蘭說，很多疑問在我的心頭，我想有很多人也有類似疑問。我把這兩張十年前的照片PO出，真相應該越來越清楚了!她呼籲，不要再讓謊話攻擊、抹黑造謠的人奸計得逞了。「明天不管颳風下雨、下刀子，我們都要相招出門投票，用我們的行動讓正義出頭，滅東廠、救台灣。」

有資深媒體人也在底下留言「陳進興挾持南非大使武官那起事件發生時，我兩天一夜守在現場，親眼目睹侯友宜隻身進入武官官邸，最後抱著小嬰兒，陪著陳進興走出來。那一幕讓我受到的震撼，至今仍未平復。我可以確認，林鶴明不在現場。他和我，哪個人講的比較有可信度？大家可以評斷！」

(中時電子報)