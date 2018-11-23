小嫻獨居一年 夜夜抱它們入睡

2018年11月23日 12:47 中時 蕭雅玲

小嫻為公益活動捐出一大袋衣服。(粘耿豪攝）

小嫻今（23日）出席弘道老人福利基金會舉辦的「打包愛心衣起助老」二手精品義賣會活動，去年就捐了不少衣服的她，今年受邀擔任響應大使，更從家中清出一大包衣物帶頭做公益。日前她為了拍《女兵日記》把一頭長髮剃光，至今頭髮還沒留長，活動中還頂著上萬元的假髮出席，。

小嫻當初為了新戲把長髮剃光，一開始覺得很灑脫，但尷尬期來了頭髮就像炸開似的，讓她有點後悔，而不想出門，「會覺得我穿什麼衣服都不對，很像阿伯。」若以後接戲得再把頭髮剪短或剃光，坦言：「應該不會那麼容易答應」。

今受邀擔任響應大使透過義賣關懷獨居老人，已獨居一年的她，前面7個月都跟《女兵》劇組一起在屏東，「那時還滿好過的」，現在劇組移回台北拍戲，一開始還有點不適應，剛開始會一個人看很多電影跟書，後來慢慢覺得一個人也不錯。且一個人獨守空閨，笑說自己怕冷，所以睡覺會有4、5個枕頭抱著入睡可以保暖。但一個人吃飯相對也比較不方便，因為叫外送份量太多，常常會中午叫外送，把一餐當兩餐吃。

對於即將到來的耶誕節，小嫻表示：「在我的心裡好像已經沒有這個節日了。」但應該會是在拍戲，屆時就看班表怎麼排，再決定是要休假還是工作。

(中時 )