謝霆鋒龜毛處女座遭「晨神」吐槽

林依晨（右）上謝霆鋒的美食節目。（周子娛樂提供）

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兩人切磋廚藝。（周子娛樂提供）
林依晨下廚時，認真的神情。（周子娛樂提供）
林依晨到俄羅斯錄製節目。（周子娛樂提供）

謝霆鋒在浙江衛視主持的大型戶外美食節目《鋒味》，最新1季將於11月24日晚上10點首播，每集邀請嘉賓們包括張靚穎、佘詩曼、吳彥祖、宋茜、張一山等。首集嘉賓是有「零負評女神」稱號的林依晨，她與謝霆鋒在俄羅斯聖彼得堡展開一趟趣味美食之旅。

第一次與謝霆鋒合作的林依晨，不僅俏皮地換上廚師服、模仿謝霆鋒在節目《鋒味》中的慣用開場外，她更大膽獻上「惡作劇之吻」，開啟兩人第一次互動。

林依晨與謝霆鋒在聖彼德堡品嚐魚子醬、伏特加、胡瓜魚等俄羅斯特色美食。有次兩人在外國餐廳，對吃很有研究的謝霆鋒竟然「3度離席」，嚇壞正準備享用佳餚的林依晨。原來謝霆鋒是為了找服務員拿貝殼勺子吃魚子醬，最後都失敗，為了美食，謝霆鋒堅持到底的性格，讓林依晨又好氣又好笑地吐槽：「果然是處女座。」

節目中，林依晨更和謝霆鋒一同前往俄羅斯當地人「達勵」的家，一起製作出美味料理。過程中，兩人不但和熱愛中國武術的達勵探討詠春，謝霆鋒也和林依晨在廚房談心，除了暢聊下廚經驗，也以親身經歷分享美食帶給他的治癒力量，謝霆鋒聊到，自己學做料理的初心，其實是想和父母多一個溝通平台。

(中時 )

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