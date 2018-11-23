台中》廢棄教室變身環保教育基地 全台中最具特色的投開票所

2018年11月23日 13:18 中時 王文吉

麥根小學堂堪稱全台中最具特色的投開票所，彩繪牆呈現「古早農村宅院日常」。（王文吉翻攝）

原本髒兮兮的老象溜滑梯，經重新彩繪，脫胎換骨成亮麗的「泰式彩繪象」。（王文吉翻攝）

「麥根小學堂」日前修繕完工，台中市府副祕書長李賢義（右一）、大雅區長林華彬（左）宣布重新啟用。（王文吉翻攝）

11月24日地方九合一選舉及公投即將登場，選務工作如火如荼展開，台中市大雅區選務作業中心盤點46處投開票所，發現麥根小學堂最具地方特色，包括結合花博意象的彩繪牆、泰式彩繪象、垂釣小人及由宋朝書法名家蘇軾、宋高宗等人題字的「麥根小學堂」旗幟和勒石都是遊客平時拍照、打卡的熱門景點。

大雅區選務作業中心表示，台中市已躍升全台第二大城，投開票所多達1601個，地點多位於學校、活動中心或宮廟。大雅區共有46個投開票所，其中位於員林里的麥根小學堂除有麥穗浮雕及花博意象彩繪，是幅「古早農村宅院日常」，可以讓人憶起農村純樸生，「泰式彩繪象」溜滑梯更是令人眼睛一亮

大雅區長林華彬表示，麥根小學堂原為大明國小員林分班，20年前廢班後數度閒置，去年底由公所接手修繕管理，完成花博意象彩繪、綠美化及公廁形象改造等。麥根小學堂得以重新整修，特別感謝大雅地區在地企業及社會團體認養捐助，尤其是大雅廚具、喬山科技、永興宮、樺懋磁磚、大雅區清潔隊的無私奉獻。

林華彬期盼改造後的麥根小學堂可以結合附近景點，帶動地方觀光，成為大雅區新亮點。他也提醒民眾，部分投開票所空間不大，民眾履行公民的權利，投票時請依選務人員引導，依照先領選舉票、圈票、投票，再領公投票、圈票、投票的動線投票，以維持動線順暢。

(中時 )