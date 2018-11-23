彰化》選戰最後一天王惠美、魏明谷隔空再過招

2018年11月23日 12:57 中時 吳敏菁

選戰最後一天，國民黨候選人王惠美在台灣師範大學教授陳敦基陪同下，再舉辦記者說明會，說明「一軸一環雙樞紐，在地就業好生活」主張，強調以「高鐵烏日站」及「高鐵彰化站」雙軸心規劃彰北和彰南捷運。彰化縣長魏明谷陣營則提出三問就教王惠美，台化問題停爐轉型不走回頭路，請問主張為何？為何選舉公報沒有列入南彰化捷運？怎麼拚經濟？

王惠美表示，以「高鐵烏日站」為軸心的彰北捷運，是將彰化、和美、鹿港未來發展結合起來，推動沿線有發展潛力的聚落，如水五金園區等重大相關建設；銜接台中捷運綠線，連接台中高鐵站，以「高鐵彰化站」為軸心的彰南捷運，主要是彰化的軌道系統集中於東側地區，市鎮缺乏東西橫向聯繫，重要產業聚落及科技園區，缺乏完善的聯外公共運輸系統。主張連結員林、埔心、溪湖、二林、田中、田尾等地，銜接台鐵員林-田中段，連接彰化高鐵站的轉運樞紐。

王惠美說，彰南要蓋捷運，就讓捷運結合二林園區附近鄉鎮，考慮20、30年以後發展，再結合員林交流道的土地活化及新興產業。認為串連彰化人口高密度的市鎮、產業園區及交通樞紐的捷運路線，比起主沒優先順序的10條捷運路線，看誰的主張才有行政能力及專業！

魏明谷陣營指出，魏明谷堅持台化停爐轉型不走回頭路，請問王惠美女士您的主張為何？再者，就是王惠美一再強調南彰化捷運政策經過審慎評估、請問規劃、運量、維運、縣府財政負擔等總體規劃在哪裡？難道通通丟給過去拚命反對「前瞻計畫」嗎

？錢從哪裡來？政策要怎麼實行？魏明谷交通政策很明確，以打造全縣30分鐘生活圈

，逐步發展健全的公路、軌道、大眾運輸系統，北彰化以發展公路、軌道為主，南彰化優先發展公路。請問王惠美您呢？

魏明谷陣營表示，魏明谷對彰化未來發展的路徑明確，透過建置健全基礎建設帶動綠能發展，用綠能創造永續稅收，用永續稅收完善社會福利。縣府團隊積極發展綠能產業，吸引國內外企業超過一兆的投資，能創造2萬個高薪「綠領新貴」，彰化已成為台灣能源轉型最關鍵角色。您的政策是什麼？支不支持彰化發展綠能這個有未來、有競爭力的乾淨產業？

(中時 )