龍燕選前之夜首出動防爆犬 派440名警力、霹靂小組維安

2018年11月23日 13:09 中時 張妍溱

龍燕選前之夜，台中市警方首度出動防爆犬。（張妍溱翻攝）

台中市長候選人林佳龍與盧秀燕2人，23日晚間分別在南屯區圓滿劇場、西屯區老虎城廣場，進行選前之夜造勢晚會，台中市警局為預防選舉暴力事件發生，維安工作升級，在2邊轄區各佈署220名警力，共26名霹靂小組人員，並首度出動4隻防爆犬投入選舉維安工作。

台中市綠營市長候選人林佳龍「進步台中光榮晚會」在南屯區圓滿劇場，藍營市長候選人盧秀燕「非贏不可」晚會在西屯區老虎城廣場。相關周邊道路均進行交管，台中市警局動員近500名警力投入。

台中市警察局表示，2處造勢現場嚴密清查場地、部署警力，另強化防爆作為，申請維安器材「防彈公事包」、「防爆犬」及「金屬探測器」等。針對舞台、周邊場所、流動廁所等處偵檢，周邊部署警力，機動巡邏，注意可疑分子。

台中市警察局指出，現任市長林佳龍原有4名隨扈人員保護，藍營市長候選人盧秀燕一周前申請3名隨扈警力，為確保選舉活動順遂，選前最後一場造勢晚會，維安工作升級；市警四分局與六分局各出動220名警力，維護現場交通及秩序，另2名市長候選人則各加派約10多名貼身警力，維護人身安全。

24日投票日，隨選情增溫，台中市警察局針對各區候選人的造勢、遊行掃街活動，部署縝密的維安計畫，選舉當天各分局成立指揮所，市警察局長也將與警政署進行視訊會議互動，隨時回報選舉秩序狀況。

(中時 )