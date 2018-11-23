用選票救台灣 環團提出5種方式

NGO與環保團體在選前呼籲國人，要把這次選舉當成執政者的期中考。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

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明天就是九合一選舉投票日，幾個NGO、環保團體今（23）日舉行記者會，呼籲選民把這次選舉視為執政黨的期中考，用選票捍衛台灣價值，並提出用選票救台灣的5種方式：去投票、投環保票、計較政黨票、鞭策執政黨，以及幫助小黨、無黨籍、新人參政，也就是要用選票來監督執政者。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，執政黨從中央到地方在環保議題上一再令人民失望，無論深澳或觀塘的環評，空汙治理或修法，一再顯示出獨裁、傲慢，缺乏以民為本的施政心態。呼籲人民以選票來教訓執政黨，才有翻轉的機會。

東海大學生命科學系特聘教授林惠真表示，大潭藻礁爭議21日被國際頂尖期刊《科學周刊》報導出來，重要性不可言喻。政府卻以觀塘換深澳、7000年藻礁換7年天然氣需求，毀的不只是藻礁，而是政府的公信力；失守的不只是環評制度，還有人心。

搶大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，鄭文燦在上屆市長選舉前宣示要畫藻礁海岸為「暫定自然保留區」，選後卻不認帳。藻礁是照妖鏡，唯有以選票制裁，才能讓他了解真正的謙卑。

環團義務律師陳憲政也說，既然執政黨認為環評制度可踐踏，深澳案、藻礁案可當作政治籌碼，那就用選票告訴他們：別忘記甚麼是謙卑再謙卑。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，這次送出162分環保政見給縣長、議員、鄉鎮市長等候選人，結果只有16人（佔10％）簽署，比4年前少24％。許多4年前簽署者今年都沒簽，包括民進黨縣長候選人魏明谷、無黨籍黃文玲與洪敏雄，而國民黨的王惠美在環保政見上從未簽署，是經濟開發優先、環保放一邊的候選人。

對於未簽署環保政見的候選人，施月英建議各地民眾，優先淘汰長期執政卻表現不佳者，換誠信踏實有衝勁的年輕人來做。

此外，台灣農村陣線理事長洪箱強調，政治人物常在知道人民團體的訴求後仍不願做改變，這樣罔顧民意的縣市長和民意代表，就要讓他落選。

(中時 )

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