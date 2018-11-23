傳華府遊說盟國 避用華為電訊設備

2018年11月23日 13:20 中時 林勁傑

「川習會」召開在即，陸美科技冷戰未歇。美媒22日引述知情人士指，華府正游說盟國及當地的無線及網路服務供應商，不要使用大陸華為公司的通訊設備，擔心部分設有美軍基地的國家，使用華為設備帶來風險，並憂慮大陸干預5G網路。

《華爾街日報》披露，華府官員已向德國、義大利及日本等，廣泛使用華為設備的盟國政府及通訊企業高層，通報美方認為的網路安全風險。知情人士指，美國正考慮向拒絕使用大陸設備的國家，增加電訊開發方面的財政援助。雖然美國國防部擁有自己的衞星及通訊網路用於傳送機敏資料，但海外美軍基地很多通訊都使用商業網路。

報道稱，本次行動與各地的無線及互聯網服務供應商，準備採購新設備迎接5G網路有關。美國政府擔心中國製造的通訊設備，用於監聽或讓網路連接失效，包括製造工場的零件。一名華府官員表示：「5G網路有額外的複雜問題，令它們更容易遭到網路攻擊。」此外，美方關注到北京迫使大陸企業，服從政府當局命令或要求的能力。

不過，義大利一間主要通訊商高層承認，知道華為設備的安全風險，但沒有計畫停止使用。「我們不能忽視華為，因為他們是佔主導地位的國際通訊設備供應商，因此棄用華為設備是非常艱難的要求。」日本政府官員則稱，已與美方分享不同的資訊。

有華府官員透露，國家安全委員會、國防部、國務院及商務部於過去一年合作撰寫簡要，說明大陸通訊設備所造成的國家安全風險。雖然本次行動集中在華為，但亦包括中興通訊。

華為暫未回應，但此前曾表示公司由員工持有，沒有被北京政府利用來進行間諜或破壞活動，並重申旗下設備與西方的競爭對手同樣安全。中興通訊則拒絕評論事件。

(中時 )