嘉市》黃敏惠堅持「正派、廉能、斷黑金」普世價值

嘉義市長候選人黃敏惠堅持「正派、廉能、斷黑金」普世價值。（廖素慧翻攝）

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嘉義市長候選人黃敏惠親切向民眾拜票。（廖素慧攝）
嘉義市長候選人黃敏惠熱情向民眾拜票。（廖素慧翻攝）

嘉義市長選情緊繃，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠23日地毯式掃街拜票，疾呼嘉義市民用智慧做出「正派、廉能、斷黑金」的正確選擇，守護這塊美麗的民主聖地，自己的嘉園自己顧，留給後代善良的環境。

選舉倒數到分秒必爭的最後關鍵，黃敏惠到新民路、垂楊路及西門街拜票，貼近在福義軒餅店排隊的基層懇切請託，「勇媽」溫柔堅定的笑容及可愛活潑的「勇媽」大玩偶，吸引許多民眾搶拍照。

黃敏惠說，車隊穿梭熱鬧的市區，也越過村莊、田野，看到嘉義自然、樸實的美，而且嘉義的美除了風景，還有人文藝術與人情，這才是這個民主聖地最難能可貴，也是我們一定要守護的！

黃敏惠競選團隊說，投票日接近，更能感受到支持者對「勇媽」的熱情，團隊作為勇媽的分身，有信心把票催出來、喚回外漂青年返嘉投票，因為黃敏惠訴求的「正派、廉能、斷黑金」是普世價值，更是民主聖地嘉義市堅持不變的優良傳統，勇媽一定能重新擦亮民主聖地的金字招牌。」

今晚是選前之夜，黃敏惠呼籲所有「勇媽們」及支持者勇敢站出來，一齊到噴水圓環支持「正派、廉能、斷黑金，翻轉嘉義市，讓下一代能在善良的環境長大。」

明天24日投票日，黃敏惠將於上午10點到震安宮82投票所（西門街168號）投下決定嘉義市未來的一票，請市民一起出來投票。

(中時 )

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