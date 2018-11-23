新竹》謝文進痛批林智堅奧步 用假帳號網軍抹黑栽贓

2018年11月23日 13:53 中時 羅浚濱

新竹市長候選人謝文進總部訴求「停止奧步 我要民主」，痛批林智堅假帳號網軍抹黑謝文進。（羅浚濱攝）

新竹市長候選人謝文進陣營23日選前之夜將舉辦「千軍萬挺民主香火」活動遊行到東門城圓環，謝陣營上午召開「點亮希望 翻轉新竹」記者會，訴求「停止奧步 我要民主」，痛批林智堅用假帳號網軍抹黑謝文進。

謝總部召開選前之夜記者會，總幹事吳錦川表示，新竹歷年來的選前之夜，東門城圓環都是開放給各陣營遊行使用，這是新竹的民主聖地，也是讓新竹人引以為傲的民主價值，但是今年市長選舉卻被民進黨林智堅獨佔使用。

吳錦川說，總部申請選前之夜到東門城圓環遊行被駁回後，很多市民非常關心並持續來總部為謝文進加油打氣，大家都對民進黨林智堅獨佔選前兩天各14小時的路權，這無疑是民進黨對民主的霸凌，因此謝文進決定在竹蓮寺舉辦祈福勝選之夜。

吳錦川進一步說明，昨天市警察局派人到總部協調，會中雙方達成遊行路線的共識，決定依循新竹民主傳統價值與精神，到東門城圓環進行和平理性的遊行訴求，來捍衛民主價值。

謝總部後援總會副總會長蔡錕鈺表示，民進黨林智堅利用技術性方式打壓謝文進，昨天下午5時市警局主動希望謝總部可以遊行走到東門城圓環，雙方達成遊行路線共識後，竟然在網路上有數十個假帳號，對謝文進進行抹黑和栽贓，造謠晚上會有突發事件，民進黨如此惡劣惡質的奧步手段，還是在新竹市發生。

蔡錕鈺拿出30多個9月才成立的假帳號人頭戶，這些都是互為好友，且唯一共同特性就是「抹黑謝文進，讚美林智堅」，這些假帳號在昨天傍晚5點後，以自導自演方式，在臉書上新竹各大社團利用別人對林智堅市政建設的質疑發文底下，對今晚謝文進的遊行進行抹黑、栽贓、造謠，而且同樣文字用不同的帳號一直複製貼上，顯然就是有幕後黑手下達統一指令進行特定攻擊。

蔡錕鈺指出，今天揭發這種惡劣行徑，表達我們內心的憤怒，明天我們就用選票來拆穿他的假面具，拆穿他的偽善，這些無情的打壓與霸凌，「會讓我們等到民主曙光的到來」！

蔡錕鈺說，民進黨過去口中喊的民主價值，今天在新竹蕩然無存，明天1124的投票是君子之爭，新竹市民一定要睜開眼睛、打開智慧，不要被魔鬼與小人的惡質手段來蒙蔽，要用選票來讓謝文進當選市長，讓點亮希望翻轉新竹可以成真，選舉結果將會證明謝文進才是最勇敢的人。

謝總部主任委員李宏生指出，市政、民進黨林智堅與市警局一連串的作為，鄉親們都看在眼裡，謝文進不斷忍讓並保持風度，就是希望能給新竹市的民主保留乾淨的選風，無奈林智堅還是有如此作為。李宏生再次呼籲新竹市鄉親今晚站出來挺謝文進，一起為新竹市祈福，並為謝文進明日的勝選加油打氣。

(中時 )