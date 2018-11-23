降血壓藥疑含致癌物 8000盒預防性下架

2018年11月23日 13:43 中時 林周義

又有降血壓藥下架！食藥署表示，山德士藥廠所生產的降血壓藥「洛沙坦山德士膜衣錠」疑似含有致癌物，將該產品8000盒、22.4萬顆預防性下架。因該公司所產的另一款降血壓藥，在美國驗出致癌物「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」，廠商要求將台灣市售同公司、不同劑量的「洛沙坦山德士膜衣錠」50／12.5毫克下架，預計在12月13日完成回收。

美國食藥署（FDA）上禮拜發現山德士藥廠所生產的降血壓藥「氯沙坦鉀氫氯噻嗪（losartan potassium hydrochlorothiazide）」100／25毫克，原料藥含具動物致癌性的「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」。台灣雖未進口相同產品，但為安全起見，進口的同公司降血壓藥「洛沙坦山德士膜衣錠（ Losartan Sandoz Comp Film Coated Tablet ）」50／12.5毫克也採取下架措施。

下架的「洛沙坦山德士膜衣錠」，批號為JC1776，廠商表示將在12月13日完成回收。食藥署藥品組組長洪國登表示，食藥署已清查該款藥品，將對其進行抽檢，結果出爐時間仍未定，目前並未接獲相關不良反應的通報。

食藥署表示，因高血壓需定期服藥控制，提醒正在用藥的民眾，可回診與醫師討論換藥情形，勿自行停藥。若用藥後出現不良反應，可撥打專線02-2396-0100進行通報。

(中時 )