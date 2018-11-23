降血壓藥疑含致癌物 8000盒預防性下架

友善列印
中時
林周義

又有降血壓藥下架！食藥署表示，山德士藥廠所生產的降血壓藥「洛沙坦山德士膜衣錠」疑似含有致癌物，將該產品8000盒、22.4萬顆預防性下架。因該公司所產的另一款降血壓藥，在美國驗出致癌物「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」，廠商要求將台灣市售同公司、不同劑量的「洛沙坦山德士膜衣錠」50／12.5毫克下架，預計在12月13日完成回收。

美國食藥署（FDA）上禮拜發現山德士藥廠所生產的降血壓藥「氯沙坦鉀氫氯噻嗪（losartan potassium hydrochlorothiazide）」100／25毫克，原料藥含具動物致癌性的「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」。台灣雖未進口相同產品，但為安全起見，進口的同公司降血壓藥「洛沙坦山德士膜衣錠（ Losartan Sandoz Comp Film Coated Tablet ）」50／12.5毫克也採取下架措施。

下架的「洛沙坦山德士膜衣錠」，批號為JC1776，廠商表示將在12月13日完成回收。食藥署藥品組組長洪國登表示，食藥署已清查該款藥品，將對其進行抽檢，結果出爐時間仍未定，目前並未接獲相關不良反應的通報。

食藥署表示，因高血壓需定期服藥控制，提醒正在用藥的民眾，可回診與醫師討論換藥情形，勿自行停藥。若用藥後出現不良反應，可撥打專線02-2396-0100進行通報。

(中時 )

用選票救台灣 環團提出5種方式 下周連六降 95汽油隔7個月終跌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。