孟庭葦才喊告女女戀疑雲 前夫回應：我替妳背了4年黑鍋

2018年11月23日 13:33 中時電子報 蔡曉婷

張志鵬發長文。（圖／翻攝自張志鵬ccp微博）

48歲歌手孟庭葦2014年宣布與經紀人老公張志鵬離婚，女星張暖雅21日在臉書爆出孟庭葦離婚主因，稱孟庭葦出軌小12歲女助理在先，昨晚間孟庭葦透過律師發表聲明，揚言將對張暖雅提告，並要求即刻刪除所有誹謗文章。今(23日)凌晨張志鵬打破沉默在微博發聲，證實兩人婚姻的確因為第三者介入，直說：「四年前，我一股傻勁不顧一切的替妳背黑鍋」，批評孟庭葦提告是「掩耳盜鈴」，他也對孟庭葦母親喊話，要求對方別再開口說不實的話，否則加倍奉還。

今凌晨張志鵬在微博以「一場拖了六年的歹戲」為標題，吐露兩人婚姻從開始到結束來龍去脈，他表示和孟庭葦婚姻「本來可以很幸福的」，可像神鵰俠侶一樣，他們從2003年開始攜手打拚，2013年他卻在台中飯店堵到孟庭葦和小12歲女助理走出，兩人一度鬧上警局，隔天孟庭葦就離家出走，直到1月10日簽字離婚，孟庭葦才出現。

張志鵬說：「四年前，我一股傻勁不顧一切的替妳背黑鍋，將離婚歸咎於我。在網絡上與數以千計的霸凌對抗，這兩天我那12歲的傻兒子也是發了瘋似的，一個小學生在網上聲嘶力竭的保護他深愛的媽媽，我們這對姓張的父子，就這樣熱血沸騰奮不顧身地衝……! 而妳就跟四年前一樣犯錯的人，自私的躲在後面，我雖然不捨我的兒子如此，但這個是他的功課他的人生修練~總有一天他會明白。」

張志鵬之後又對孟庭葦母親說，他叫了對方九年岳母，但最近幾年發現對方總是在護短，「這些六年裡我常想，假如婚姻內是我出軌家暴您女兒，你該家族能替我背黑鍋嗎？能替做錯事的我挨駡嗎？」先前他總擔心將事情爆開會傷害兒子，但一年多沒見對方，最近卻聽到兒子被教育說出：「三級片女星的話不可聽」，令張志鵬痛心說：「這幾年我寬恕您的女兒，換是錯誤的下一代教育」。

最後，張志鵬說，近來常聽到有人問他忍了這麼久為何現在才爆出，「其實，你們應該反過來問，為什麼如此的傷害與屈辱我可以忍耐這麼久？」他透露2012年孟庭葦再次離家出走，要求張志鵬離家才能回去，同年底三人面對面對質，他告訴女助理：「如果不是因為顧慮孟庭葦公眾人物形象，我一定找人打斷妳的腿」，對方掉頭就走，晚上孟庭葦發短訊給張志鵬，說：「謝謝你，對不起」，「我想她是謝謝我今天撞破她倆卻沒動手，對不起當然就是知道婚姻內自己走了偏差路」。

而對張志鵬首度發言內容，孟庭葦方面昨提出聲明對張暖雅將提告後，目前暫無作出澄清回應。

(中時電子報)

張志鵬吐露至今才爆料主因。（圖／翻攝自張志鵬ccp微博）